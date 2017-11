Będą kary więzienia za cofanie liczników?

Nawet 5 lat więzienia ma grozić za ingerencję w stan licznika w samochodzie – dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Projekt takich przepisów przygotował resort sprawiedliwości.

Resort chce, by karze od pół roku do nawet 5 lat więzienia podlegał zarówno właściciel auta, jak i pomocnik oszusta, czyli osoba, której się zleca, powierza, techniczną ingerencję w licznik samochodowy.

Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a przebieg samochodu jest jednym z kluczowych elementów oceny jego stanu technicznego.

Resort skłania się do tego, by na policję i inne służby kontrolujące auta na drodze nałożyć obowiązek sprawdzania stanu licznika i wpisywania przebiegu do ewidencji. To samo mieliby robić diagności podczas badań technicznych.