Używane auto jakiej marki sprzedasz najszybciej?

Według statystyk brytyjskiego portalu Wizzle, zajmującego się pośrednictwem w sprzedaży samochodów, czas jaki mija od momentu wystawienia oferty do znalezienia nabywcy używanego auta jest silnie uzależniony od jego marki. Lexusy sprzedają się jak ciepłe bułeczki, najwięcej kłopotów ze sprzedażą swego samochodu mają posiadacze Citroenów.

Podczas gdy średni czas oczekiwania na transakcję to 4,2 dnia, oferowane Lexusy znajdowały nowego właściciela w ciągu 24 godzin, zaś posiadacze Citroenów musieli czekać na zawarcie transakcji aż 11 dni. Co ciekawe, siostrzana marka francuskiego koncernu radzi sobie na rynku wtórnym znacznie lepiej - używane Peugeoty kupowano średnio po 4,1 dnia od wystawienia oferty. Najczęściej sprzedawane za pośrednictwem portalu Fordy miały wynik trzeci od końca - 6,2 dnia.

Według opinii Wizzle, trudności ze sprzedażą auta wynikają w dużej mierze ze zbyt wygórowanych oczekiwań właścicieli w stosunku do ceny, jaką chcieliby uzyskać. Co ciekawe, Lexusy należą do samochodów najmniej tracących na wartości z upływem czasu. W tegorocznym rankingu Kelley Blue Book, firmy specjalizującej się w ocenie wartości samochodów, modele Lexusa zwyciężyły w największej liczbie kategorii. Wśród popularnych aut luksusowych pierwsze miejsce zajęło sportowe coupé Lexus RC. Najlepszy wśród samochodów luksusowych okazał się sedan Lexus GS. W kategorii SUV/crossover średniej wielkości zwyciężył Lexus RX, a w kategorii dużych SUV-ów/crossoverów - Lexus LX.