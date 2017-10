1 11

Samochody sportowo-użytkowe w coraz większym stopniu pełnią funkcję aut na co dzień do jazdy po mieście. Jednak rasowy SUV to pojazd, który nie utracił związku z grupą aut, od których pochodzi – samochodami terenowymi. Kiedy myślimy o SUV-ach, oczekujemy od nich, że będą to przestronne, uniwersalne samochody z napędem 4x4, które poradzą sobie z wyprawą nad jezioro czy w góry z równą łatwością jak z jazdą w korku. Popularność SUV-ów stale rośnie, a kierowcy wciąż zyskują nowe propozycje na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Wybór odpowiedniego modelu jest jednak trudniejszy niż w grupie standardowych aut osobowych, które są podzielone na dość jasno zdefiniowane segmenty. Traktowanie SUV-ów jako jeden segment może prowadzić do sporego zamieszania, bo znajdziemy tu zarówno bardzo małe samochody, odpowiadające wielkością autom miejskim segmentu B, jak i pełnowymiarowe auta zbliżające się do 5 m długości. Klasyfikację utrudniają znaczące różnice w cenach, wielkościach i mocach silników oraz dostępność lub brak napędu 4x4 czy różne standardy wyposażenia. Proponujemy przegląd samochodów, które chyba najbardziej kojarzą się ze współczesnym samochodem sportowo-użytkowym. Oto najmocniejsze wersje SUV-ów średniej wielkości (w przybliżeniu między 4,5-4,7 m) z napędem 4x4.