Segment C cieszy się w Polsce – wg danych PZPM – bardzo dużą popularnością. Udział rejestracji tego typu aut to 30 proc. całości. Zgodnie z danymi JATO Dynamics najczęściej wybieraną wersją tych samochodów w Europie jest odmiana 5-drzwiowa. Sprawdzamy polską ofertę 5-drzwiowych hatchbacków segmentu C z automatyczną skrzynią biegów i oszczędnymi wersjami silnikowymi kosztujących około 90 tys. zł.