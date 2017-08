Toyota Land Cruiser - kiedyś i dziś

Przyglądamy się bliżej starym i nowym wersjom legendarnego offroadera - Toyoty Land Cruiser. Czy nowoczesne, naszpikowane elektroniką jej wersje dotrzymają kroku prostym, pancernym konstrukcjom sprzed lat?

Zdjęcie Toyoty Land Cruiser - od klasycznych, po współczesne /INTERIA.PL

Pierwsza Toyota Land Cruiser (J20) wyjechał na drogi w 1955 roku, początkowo jako lekki pojazd terenowy z otwartym nadwoziem, który w niewielkim stopniu odcinał się od surowych wersji produkowanych na zamówienie wojska. Później pojawiły się nowe wersje nadwoziowe (hardtop, kombi i pick-up), a także mocniejsze silniki (do 125 KM).

Druga generacja Land Cruisera (J40) pojawił się w 1960 roku i pozostała w produkcji aż do 1984roku. Choć była znacznie bardziej cywilizowana od swojego poprzednika, to nadal była rasowa, spartańska terenówka.

Pomału jednak model ten zaczął iść coraz bardziej w stronę komfortu, a to za sprawą większych odmian, produkowanych równolegle z "klasycznymi", od 1967 roku. Coraz większe nadwozia i więcej dodatków umilających codzienną jazdę nie sprawiało jednak, że Land Cruiser przestał być użyteczny w terenie.

Obecnie oferowana inkarnacja tego modelu to słusznych rozmiarów rodzinny SUV, naszpikowany elektroniką i poprawiającymi komfort dodatkami. Pomimo tego, Toyota twierdzi, że nadal jest to rasowy offroader. Postanowiliśmy przekonać się czy to prawda, czy jedynie życzeniowe myślenie marketingowców japońskiego producenta. Aby to zrobić, zestawiliśmy najnowszego Land Cruisera z jego legendarnymi przodkami.