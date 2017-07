Seat Ibiza – do miasta i w trasę. Wideotest

Trzycylindrowy silnik w miejskim aucie? Rozwiązanie idealne. Kłopot, jeśli zechcemy takim samochodem pojechać w trasę. Właśnie dlatego trzycylindrowego Seata Ibizę wzięliśmy w obroty nie tylko na zatłoczonych ulicach Warszawy, ale wypuściliśmy się nieco dalej. Do Hiszpanii.

Zdjęcie Seat Ibiza 1.0 TSI Xcellence /INTERIA.PL Testy Nowy Seat Ibiza 1.0 TSI. Litrowe zaskoczenie

Przeciętna osoba, która wsiądzie do Ibizy, może nawet nie rozpoznać tego, że pod maską najmniejszego Seata w ofercie pracuje silnik trzycylindrowy. Charakterystyczny, terkocący dźwięk ujawnia się dopiero podczas przyspieszania i przy wyższych obrotach. Tu znów niespodzianka - dzięki turbodoładowaniu zespół napędowy jest bardzo elastyczny, sprawnie przyspiesza od samego dołu, a w górnym zakresie obrotomierza nie dostaje zadyszki.



Może więc to idealne miejskie auto na dłuższą trasę? Owszem, skoro kiedyś jeździliśmy do Grecji Maluchami, to Ibiza jest przy nim jak autobus. A do tego ma nieźle wykończone wnętrze, atrakcyjną sylwetkę i bardzo komfortowe zawieszenie.



Jak spisała się podczas naszego miejsko-autostradowego testu? Zapraszamy do oglądania wideo, natomiast więcej o tym samochodzie możecie przeczytać TUTAJ.