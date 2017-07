Navitel T700 – coś więcej, niż tablet z nawigacją

Od dłuższego już czasu można zaobserwować trend odchodzenia od tradycyjnych urządzeń nawigacyjnych. Nic więc dziwnego, że Navitel postanowił zaproponować nam nawigację w formie aplikacji na dedykowanym tablecie. Czy warto zainteresować się takim rozwiązaniem?

Zdjęcie Navitel T700 /INTERIA.PL

Nawigacja w formie aplikacji na telefon/tablet, zamiast osobnego urządzenia - to zdecydowanie bardziej praktyczna forma. I to właśnie otrzymujemy decydując się na Navitel T700. To tablet z funkcją telefonu, na którym znajdziemy preinstalowaną aplikację nawigacyjną z całkiem dużą ilością opcji.

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu jest jak najbardziej pozytywne. Z przodu urządzenia znajduje się 7-calowy ekran z nieprzesadnie dużymi ramkami, a tył wykonany jest z plastiku o miłej w dotyku fakturze (przypomina trochę aksamit). Całość jest dobrze spasowana i sprawia solidne wrażenie.

Na górnej krawędzi tabletu znajdziemy złącze micoUSB oraz mini jack, a na prawej przycisk zasilania oraz regulacji głośności. Na dolnej krawędzi umieszczono mikrofon, a na plecach znajdziemy obiektyw aparatu (niestety, ma tylko 2 MPx) z flashem oraz głośnik. Nad ekranem umieszczono dodatkowy aparat do robienia "selfie". Wszystko to sprawia, że Navitel T700 wygląda jak przerośnięty smartfon lub, jak kto woli, phablet.

Zdjęcie Navitel T700 / INTERIA.PL

Po uruchomieniu wita nas logo Navitel, a później system Android 5.1 z nakładą producenta. Po kilku chwilach spędzonych z urządzeniem widać, że Navitel nie zamierzał konkurować z mocnymi graczami na rynku tabletów. Ekran ma rozdzielczość 1024x600 i nie zachwyca nasyceniem kolorów, procesor ma tylko 2 rdzenie (taktowanie 1,3 GHz), a pamięć RAM to zaledwie 1 GB. Rozsądną wielkość ma jedynie wbudowana pamięć - 16 GB (co możemy zwiększyć przy pomocy karty pamięci, mającej maksymalnie 32 GB). Jako tablet, a nawet telefon, dla niewymagającego użytkownika, T700 sprawdzi się jednak bardzo dobrze, pozwalając choćby na płynne przeglądanie stron internetowych.

Zdjęcie Navitel T700 / INTERIA.PL

Najważniejsza w urządzeniu Navitela jest jednak oczywiście aplikacja nawigacyjna. Jej menu jest przejrzyste, a duże przyciski (w połączeniu ze sporym ekranem) ułatwiają obsługę w aucie. Z drugiej jednak strony, 7-calowy ekran przyklejony do szyby zajmuje sporo miejsca w aucie osobowym i trzeba dobrze przemyśleć jego umiejscowienie, aby nie zasłaniał nam widoku w czasie jazdy.

Navitel T700 1 14 . Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 14

Oprócz prowadzenia do celu i możliwości wyszukiwania okolicznych przydatnych lub ciekawych miejsc (POI), nawigacja Navitel oferuje sporo przydatnych funkcji. Jeśli umieścimy w niej kartę SIM (urządzenie obsługuje 2 karty), możemy liczyć na aktualne informacje o korkach, pogodzie, a także godzinie wschodu i zachodu słońca. Kierowcy aut ciężarowych docenią z pewnością możliwość zaznaczenia, że poruszają się takim pojazdem, a także wpisania jakie jest w nim obciążenie na jedną oś. Dzięki temu aplikacja nie skieruje nas na drogi, którymi nie możemy jechać. Miłym dodatkiem jest możliwość wybrania różnych głosów prowadzących nas do celu, w tym znanych osób - Anny Cieślak i Zbigniewa Urbańskiego.

Zdjęcie Navitel T700 / INTERIA.PL

Pewną wadą urządzenia jest nie zawsze płynna praca nawigacji (podczas dużego przybliżania lub oddalania obrazu) - dają o sobie znać niezbyt mocne podzespoły. Czasami potrafi zawieźć także baza adresowa, ale dotyczy to jedynie niedużych miejscowości.

Niewątpliwym plusem jest natomiast fakt, że otrzymujemy mapy 46 państw Europy z bezpłatną, dożywotnią aktualizacją. Nie bez znaczenia jest także kwestia ceny - Navitel T700 kupimy obecnie za 449 zł, a więc za zaskakująco rozsądną kwotę.

Zdjęcie Navitel T700 / INTERIA.PL

Dlatego też nasza ogólna ocena urządzenia Navitela jest wysoka. Za cenę markowej nawigacji, otrzymujemy 7-calowy tablet, którego możliwości są nieporównywalnie większe. Będziemy mogli z niego korzystać, nie tylko w drodze na wakacje, ale także przez cały wyjazd, choćby do przeglądania stron internetowych.

MD