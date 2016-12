Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 340 KM AWD Auto R-Sport MY 2017

Nie chcę, ale muszę. Co? Produkować SUV-y. Moda na tego typu pojazdy, oczekiwania klientów i wizja dobrego zarobku sprawiają, że pseudoterenowe samochody pojawiają się w ofercie marek, których jeszcze parę lat temu nikt ze wspomnianym segmentem motorynku nawet nie próbował kojarzyć. Doskonałym przykładem jest tu Jaguar i jego model F-Pace, który, w wersji opisanej jako S/C 3.0 V6 340 KM AWD Auto R-Sport MY 2017, trafił niedawno na nasz redakcyjny parking.

Zdjęcie Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 340 KM AWD Auto R-Sport /INTERIA.PL Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 1 19 Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 19

Twórcy pierwszego SUV-a w historii tej uznawanej za konserwatywną marki (brytyjskiej, aczkolwiek obecnie należącej do hinduskiego koncernu Tata Motors) stanęli przed arcytrudnym wyzwaniem: mieli praktycznie od podstaw zbudować samochód, który zachowa, jak to ładnie określono w firmowych materiałach, "pure Jaguar DNA", a przy tym spełni wszelkie wymagania stawiane przed tego rodzaju autami i będzie potrafił skutecznie konkurować z niemieckimi oraz japońskimi, doświadczonymi rywalami, zadomowionymi w świadomości potencjalnych nabywców. Trzeba przyznać, że wywiązali się z zadania bardzo dobrze. Przynajmniej ci, odpowiedzialni za stylistykę auta. F-Pace budzi respekt swoimi gabarytami i masywnością nadwozia, jednocześnie prezentuje się dynamicznie, a nawet rzeklibyśmy, że oglądany od przodu, wręcz drapieżnie - jak przystało na pojazd z atakującym dzikim kotem w logo.

Reklama

Wnętrze Jaguara wywołuje mieszane uczucia. Owszem, zestaw wirtualnych instrumentów za kierownicą można skomponować w kilku wariantach, ale żaden z nich nie jest tak efektowny wizualnie i nie zapewnia takiej czytelności, jak oparte na podobnym pomyśle wyświetlacze w samochodach konkurencji. Zgadza się, centralny ekran dotykowy jest fajny, lecz widzieliśmy... fajniejsze. To samo dotyczy łatwości obsługi i przejrzystości pokładowego systemu informacji i rozrywki. Spore zastrzeżenia mamy do jakości użytych do wystroju kabiny materiałów - tworzywa w niektórych miejscach, na przykład bokach konsoli oddzielającej kierowcę od pasażera, są nieprzyjemnie twarde i nie sprawiają wrażenia wyszukanych jakościowo. Nie najlepiej jest również ze starannością montażu. Czy plastikowa osłona nad "zegarami"powinna być elementem ruchomym, ustępującym pod lekkim naciskiem dłoni? Na pewno nie w nowym, tej klasy samochodzie.

Zdjęcie Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 /INTERIA.PL

Bardzo pozytywnie oceniamy za to pokryte czerwoną skórą fotele - są nie tylko ładne, ale również wygodne i dobrze wyprofilowane. Podoba się nam również oryginalny sposób obsługi automatycznej skrzyni biegów - za pomocą dużego pokrętła na środkowej konsoli.

Z tyłu komfortowo mogą podróżować dwie dorosłe i rosłe osoby. Zasiądą na obszernych, wygodnych fotelach z oparciami o regulowanym pochyleniu. Wpis w dowodzie rejestracyjnym i obecność zagłówka świadczy, że przewidziano miejsce i dla trzeciego pasażera. Jemu jednak nie ma czego zazdrościć. Z uwagi na ogólną ciasnotę i bardzo wysoki tunel środkowy. Znak plus stawiamy natomiast przy haśle "bagażnik". Ze względu na na dużą pojemność (650 litrów) i funkcjonalność przestrzeni bagażowej.

Zdjęcie Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 /INTERIA.PL

Dużym atutem testowanego Jaguara był jego silnik; ten sam, który spotkamy także w modelu F-Type. Benzynowa, trzylitrowa jednostka V6 o mocy 340 KM i maksymalnym momencie obrotowym 450 Nm (przy 4500 obr./min) zapewnia potężnemu bądź co bądź pojazdowi bardzo dobre osiągi: rozpędza go od 0 do 100 km/godz. w ciągu 5,8 sekundy, aż do 250 km/godz. I to właściwie niezależnie od trybu jazdy. Do wyboru są cztery: dynamiczny, normalny ekonomiczny oraz na śliskie nawierzchnie.

Zdjęcie Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 /INTERIA.PL

Auto, w czym duża zasługa napędu na dwie osie, bardzo dobrze się prowadzi, nie przechyla nadmiernie na zakrętach, skutecznie hamuje, jest wystarczająco zwinne w ruchu miejskim. Mogłoby jednak mieć nieco lepiej wyciszoną kabinę i odrobinę bardziej nastawione na komfort pasażerów zawieszenie. Ośmiobiegowy automat pracuje sprawnie, ale czy musi aż tak dobitnie informować o poszczególnych zmianach przełożeń? Zużycie paliwa? Cóż, według danych katalogowych winno wynosić średnio 8,9 l/100 km. Nam komputer pokładowy pokazał wartość o dobrych kilka litrów wyższą.

Zdjęcie Jaguar F-Pace S/C 3.0 V6 /INTERIA.PL

Jaguar F-Pace to samochód z kłami i pazurami. Pełnowymiarowy, rasowy SUV (chociaż, co ciekawe, przez marketingowców marki nazywany zamiennie crossoverem) wykazujący wiele zalet, aczkolwiek nie pozbawiony również pewnych wad. Pojazd przeznaczony dla osób, które pragną podkreślać swoją indywidualność i dlatego zrezygnowały z zakupu Mercedesa, BMW, Audi, Porsche czy Lexusa. No i dysponują grubym portfelem. Podstawowa cena Jaguara F-Pace w opisywanej wersji silnikowej opiewa na 356 300 zł. Bogato doposażony, testowany przez nas egzemplarz kosztowałby nabywcę prawie 450 000 zł.





Kolor wnętrza: JET/RED ZONE

Kolor lakieru: POLARIS WHITE - BIAŁY lakier niemetalizowany

Moc maksymalna(KM): 340

Pojemność silnika(ccm): 2993



Dane techniczne

JAGUAR F-Pace 3.0 S/C V6 340KM AWD AUTO R-Sport MY17

Data sporządzenia : 2016-11-22

Numer oferty : K/01775/2016

Typ silnika : 3.0 S/C V6 340KM

H51A Podłokietnik z tyłu z 2 miejscami na kubek

Felgi aluminiowe 19" Bionic 5 ramienne (podwójne ramiona) z wykończeniem

diamentowym w kolorze szarym

C54V

System Meridian™ Sound System (dla InControl Touch) / System Meridian™ Digital

Sound System (dla InControl Touch Pro) - 380W, 11 głośników - 10 + subwoofer,

złącze USB i iPod, AUX-In)

B44V

C11A Czujniki parkowania tył

C42R System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

B15Q Wykończenie drzwi materiałem Luxtec

G36B Zaciski hamulców rozmiar tarczy przedniej 350 mm

F45Z Dach stały

B41S Siedzenia sportowe skórzane łączone z materiałem Technical Mesh

B66G Manetki zmiany biegów w kolorze czarnym

Oświetlenie wnętrza - rozszerzone (oświetlony schowek konsoli centralnej, linie

konsoli centralnej, lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie bagażnika LED,

podświetlane zasłonki przeciwsłoneczne, oświetlenie klamek drzwi, oświetlenie

przestrzeni na nogi dla kierowcy i pasażera z przodu, oświetlenia schowków w

drzwiach

B65A

D97A Szyba przednia standardowa

Lampy biksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej (wymagają zamówienie

spryskiwaczy reflektorów D17C)

D90L

F28N Metalowe nakładki progów z napisem Jaguar R-Sport (tylko dla drzwi przednich)

H69H Dywaniki

B08M Przedni zderzak wersja R-Sport

C40D Dojazdowe koło zapasowe

D01S Przednie lampy przeciwmgielne

B23G Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany

Skrzynia biegów 8-stopniowa, automatyczna, sekwencyjna z manetkami przy

obręczy kierownicy

A40H

A60T Napęd na 4 koła

C10W Zaciski hamulców standardowe w szarym kolorze

H52C Szyny mocujące bagaż (niedostępne z pełnowymiarowym kołem zapasowym)

B07T Boczne wloty powietrza w kolorze Satin Chrome z logo R-Sport

Tempomat z automatycznym ogranicznikiem prędkości (w przypadku wyboru

systemu rozpoznawania znaków drogowych ogranicznik prędkości zostaje

zastąpiony systemem inteligentnego ogranicznika prędkości ASL)

H41C

Data wydruku: 2016-11-22 13:04:02

Strona 1 z 4

(JLRP) Wydrukował: Knapiński Artur

G71B Uchwyt w konsoli centralnej - 2 kubki

C02B Siatka do mocowania bagaży w przestrzeni bagażowej

B55A Przednie siedzenia sportowe

5 gniazdek (3x 12V i 2x USB) 12V umiejscowione jak D72A, USB x 2 dla drugiego

rzędu siedzeń (niedostępne z 4 strfową klimatyzacją)

D72B

D17C Spryskiwacze reflektorów (dostępne tylko z D90L lub D90T)

Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi

kierunkowskazami LED

B28J

D42R Automatyczne włączanie wycieraczek i świateł mijania

HAMT Podsufitka w kolorze Light Oyster

D53F Obwódki szyb bocznych w kolorze Gloss Black

H01E Podsufitka wykończona materiałem Morzine

Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome (dostępne tylko

z systemem InControl Touch Pro)

B71F

System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód

(wymaga zamówienia H46W)

H72C

Zegary analogowe z kolorowym 5 calowym wyświetlaczem (niedostępne z systemem

InControl Touch Pro)

P50S

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne przyciemniane manualnie (niedostępne z

pilotem do garażu)

B68C

Górna część konsoli centralnej wykończona materiałem miękkim w dotyku

(niedostępne z B41T)

H03P

B69A Klapa bagażnika otwierana i zamykana ręcznie

F49B Zagłówki przednie standardowe

System All Surface Progress Control (ASPC) (niedostępny dla wersji z manualną

skrzynią biegów)

Wykończenie wnętrza Gloss Black (dla samochodów z manualną skrzynią biegów

brak wykończenia konsoli centralnej)

VSAZ

B06U 35t AWD badge

D07H Kierownica regulowana manualnie

Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną obwódką w kolorze Satin Chrome

(niedostępny z H41F)

G12U

"Autonomiczny system awaryjnego hamowania (wymaga zamówienia H72C i H72D)

(AEB)"

H46W

F96G Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą drobnoziarnistą z logo R-Sport

C88A Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja

Z02J Przednie siedzenia regulowane manualnie 8x8

Data wydruku: 2016-11-22 13:04:02

Strona 2 z 4

(JLRP) Wydrukował: Knapiński Artur

Wyposażenie dodatkowe: Cena opcji:

JET/RED ZONE PLN

1AA POLARIS WHITE - BIAŁY lakier niemetalizowany PLN

B16D Relingi dachowe w kolorze Gloss Black 1 610,00 PLN

Siedzenia sportowe ze skóry Taurus, perforowane, z kontrastowymi przeszyciami

(dostępne tylko z wykończeniem podszybia i konsoli centralnej materiałem Cuir

Grain - H03L)

B41T 10 830,00 PLN

Felgi aluminiowe 20" Venom 5 ramienne (podwójne ramiona) z wykończeniem w

kolorze Gloss Black

C54J 9 740,00 PLN

Lampy w technologii LED ze światłami LED do jazdy dziennej, adaptacyjne,

doświetlające zakręty, o zmiennym słupie światła (wymagają zamówienia D17C i

automatycznych wycieraczek szyby przedniej D42R)

D90T 6 130,00 PLN

F45A Dach panoramiczny stały 6 480,00 PLN

F52A Regulacja lędźwiowa w 4 kierunkach 1 960,00 PLN

Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki (niedostępny z manualną skrynią

biegów)

G71E 260,00 PLN

Górna część konsoli centralnej wykończona skórą Cuir Grain ( dostępne tylko ze

skóra B41T , zawiera przeszycia dla R-Sport i Portfolio )

H03L 1 610,00 PLN

H49A Elektryczna regulacja oparcia tylnych siedzeń 830,00 PLN

H75A Przyciemniane szyby od słupka B 2 180,00 PLN

HPDB Podsufitka w kolorze Jet 2 180,00 PLN

Wykończenie wnętrza Etched Aluminium (dla samochodów z manualną skrzynią

biegów brak wykończenia konsoli centralnej)

VSAS 1 390,00 PLN

Pakiet Business Pro (wymaga zamówienia czujników parkowania tył, niedostępny z

C14D, niedostępny z Z68N), Czujniki parkowania przód (wymagają zamówienia

C11A), System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem

prędkości (wymaga zamówienia nawigacji InControl Touch lub InControl Touch Pro),

Tylna kamera, Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą drobnoziarnistą, Satin

Chrome touchscreen surround, Nawigacja InControl™ Touch Pro, Kolorowy

wyświetlacz zegarów 12,3" (wymaga zamówienia systemu InControl Touch Pro

System Meridian™ Sound System (dla InControl Touch) / System Meridian™

Digital Sound System (dla InControl Touch Pro) - 380W, 11 głośników - 10 +

subwoofer, złącze USB i iPod, AUX-In))

Z04B 16 010,00 PLN

Pakiet Pamięć siedzeń 10x10 (Przednie siedzenia regulowane elekrtycznie 10x10 z

pamięcia ustawień fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych i kierownicy jeśli

zamówiona kierownica regulowana elektrycznie, Lusterko wewnętrzne

elektrochromatyczne (funkcja przyciemniania automatyczna), Lusterka zewnętrzne

- elektrochromatyczne, z pamięcią ustawień , elektrycznie regulowane,

ogrzewane,składane z lampami doświetlającymi podłoże i wbudowanymi

kierunkowskazami LED, Kierownica regulowana elektrycznie (dostępna tylko z

Z02Q, Z02S, Z02M))

Z16X 10 400,00 PLN

Pakiet Practicality (Dźwignie składania tylnych foteli w przestrzeni bagażowej,

Klapa bagażnika otwierana i zamykana elekrtrycznie gestem i z kluczyka, z

systemem zapobiegającym przytrzaśnięciu, Siatka do mocowania bagaży w

przestrzeni bagażowej, Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany,

chłodzony

Czujnik jakości powietrza, System bezkluczykowego otwierania/zamykania

samochodu)

Z87A 8 350,00 PLN

Pakiet Cold Climate (niedostępny z F53A, B41Q, Z12C) (Podgrzewana przednia

szyba (zawiera podgrzewane dysze spryskiwaczy), Wielofunkcyjna kierownica

wykończona skórą drobnoziarnistą, Podgrzewane siedzenia przednie i tylne,

Podgrzewana kierownica (niedostępna z F96Y)

Z88D 6 260,00 PLN

Pakiet Black R-Sport (niedostępny z relingami w kolorze Satin chrome) (Grill

przedni w kolorze czarnym połyskującym z obwódką w kolorze czarnym

połyskującym, Dolna listwa drzwi w kolorze czarnym połyskującym, Obwódki szyb

bocznych w kolorze czarnym połyskującym, Boczne wloty powietrza w kolorze

czarnym połyskującym z logo R-Sport)

Z94H 3 570,00 PLN

Data wydruku: 2016-11-22 13:04:02

Strona 3 z 4

(JLRP) Wydrukował: Knapiński Artur

Cena opcji dodatkowych:

Cena podstawowa: 356 300,00 PLN

89 790,00 PLN

446 090,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto

Cena pojazdu z powyższym wyposażeniem:

Data wydruku: 2016-11-22 13:04:02

Strona 4 z 4

(JLRP) Wydrukował: Knapiński Artur