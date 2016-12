Oto Abarth 124 Spider czyli usportowiona wersja mazdo/fiata (mazda MX5, fiat 124 spider).

Abarth 124 spider trafił na dłuższy czas do naszej redakcji. Ma silnik o pojemności 1400 ccm MultiAir o mocy 170 KM. Mało? Nie. Bo pojazd ten waży zaledwie 1060 kg. M.in. dzięki temu rozpędza się do 100 km/h w 6,8 s.

Jeśli do tego dodamy jeszcze amortyzatory Bilstein, sztywniejsze stabilizatory oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu, otrzymamy recepturę na świetnie prowadzący się samochód.

Abarth zadbał także o mocniejsze hamulce (firmowane przez Brembo), a o odpowiednie wrażenia akustyczne dba wydech Record Monza.

Więcej na temat tego samochodu już niebawem.