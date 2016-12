Volkswagen Varok, czyli pół kombi, pół pick-up

Projekt bardzo nietypowego samochodu... nie jest zapowiedzią nowego modelu Volkswagena.

Zdjęcie Volkswagen Varok /

Pick-upy to bardzo praktyczne samochody... chyba, że akurat nie mamy do przewiezienia kilku stogów siana albo drewnianych bali. W codziennym użytkowaniu, jako prywatnego środka transportu, wielka, odsłonięta paka staje się po prostu bezużyteczna.

Rozwiązaniem tego problemu miałby być bardzo odważny projekt, nazwany Varok. Ten pojazd z logo Volkswagena może przemienić się z pick-upa w auto o nadwoziu Shooting Brake, dzięki odpowiedniej nadbudówce, którą można na niego założyć.



W przeciwieństwie do klasycznych zabudów dla pick-upów, ta zaprojektowana dla Varoka, zmienia wręcz charakter całego auta - z użytkowego na lifestylowy.



Samochód taki szczególnie przypadłby do gusty Australijczykom, którzy lubują się w pick-upach pozbawionych właściwości terenowych, za to mających sportową prezencję. Właśnie z myślą o nich powstał projekt Varoka.





Zła wiadomość jest jednak taka, że pomimo znaczków Volkswagena, pojazdu tego nie stworzyli pracownicy niemieckiego producenta, ale dwaj byli stażyści. Może jednak Volkswagen zdecyduje się na ich zatrudnienie, widząc co potrafią?