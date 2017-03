To już pewne - Lexus UX trafi do produkcji

Wiceprezes Lexus International, Yoshihiro Sawa, potwierdził w jednym z wywiadów, że subkompaktowy crossover Lexus UX, zaprezentowany w ubiegłym roku jako samochód koncepcyjny na paryskim salonie samochodowym, będzie produkowany seryjnie.

Lexus UX concept

Yoshihiro Sawa określił model UX jako ważny element planu firmy, którego celem jest przyciągnięcie młodszych klientów. - "Pracujemy nad UX. Będzie już niedługo" - powiedział Sawa dodając, że decyzja o stworzeniu małego crossovera była konsekwencją popularności crossoverów Lexus RX i NX, które zyskały więcej młodszych klientów, niż modele z nadwoziem typu sedan.

Koncepcyjny samochód Lexus UX, przedstawiony przez japońskiego producenta na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu we wrześniu 2016 roku, został zaprojektowany przez francuskie biuro projektowe Lexusa - ED2. Oznaczenie modelu jest skrótem od słów Urban Crossover (miejski crossover).

W ubiegłym roku Lexus zarejestrował w europejskim urzędzie patentowym oznaczenia UX 200, UX 250 i UX 250h, co pozwala sądzić, że auto będzie dostępne w trzech wersjach silnikowych - hybrydowej UX 250h oraz dwóch z napędem konwencjonalnym. Jak sugerował jakiś czas temu japoński magazyn Mag-X, Lexus UX, którego spodziewane wymiary to ok. 4400×1800×1560 mm może zadebiutować już w przyszłym roku.

Lexus UX concept