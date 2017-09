Taki będzie nowy Mercedes Sprinter

Mercedes kontynuuje swoją ofensywę w segmencie pojazdów użytkowych. Po wprowadzeniu do oferty pierwszego pickupa, czyli klasy X, przyszła pora na odmłodzenie flagowego Sprintera.

Zdjęcie Mercedes Sprinter /

Trzecia generacja dużego dostawczaka spod znaku trójramiennej gwiazdy pojawi się na rynku w przyszłym roku. Niemcy opublikowali właśnie pierwszą grafikę prezentującą kształty karoserii. W stosunku do swojego obecnego wcielenia auto zyska "miększe" kształty upodabniające go do obecnej, osobowej klasy V. Podobać może się zwłaszcza duża, "atletyczna", osłona chłodnicy z dobrze wyeksponowanym logo producenta i wloty powietrza w zderzaku, których linie nawiązują do "nosów" wyścigowych bolidów.

Mercedes nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących jednostek napędowych, odmian nadwoziowych ani pojemności przestrzeni bagażowej. Firma potwierdziła jedynie, że auto pojawi się w salonach na Starym Kontynencie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przypominamy, że produkowany od 1995 roku Sprinter cieszy się ogromnym powodzeniem wśród nabywców. W sumie firma ze Stuttgartu wyprodukowała już przeszło 3,3 mln egzemplarzy. Obecnie auto oferowane jest na 130 rynkach całego świata. Warto dodać, że chociaż druga generacja dostępna jest od przeszło 10 lat, firma nie może narzekać na brak klientów. Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku na nowego Sprintera zdecydowało się ponad 96 tys. osób.