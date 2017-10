SURUS - takie będą ciężarówki przyszłości!

W zeszłym tygodniu prezes General Motors – Mary Barra – informowała, że koncern przymierza się do elektrycznej ofensywy modelowej. Do 2023 roku producent chce mieć w ofercie co najmniej 20 nowych pojazdów z napędem elektrycznym.

Zdjęcie SURUS / Samochody elektryczne Elektryczna ciężarówka Tesli już w październiku

Ważny aspekt przyszłości GM stanowić też mają pojazdy użytkowe. Barra poinformowała, że amerykańscy konstruktorzy prowadzą zaawansowane prace nad nową platformą o nazwie SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure). Koncern opublikował właśnie pierwsze grafiki prezentujące możliwości jej wykorzystania.

Nowa platforma oferować ma napęd na obie osie. Twórcy wykorzystali dwa niezależne silniki elektryczne - po jednym na każdą z par kół.

W zależności od wersji pojazdy budowane w oparciu o SURUS oferowane będą z napędem bateryjnym lub z pokładową elektrownią w postaci - zasilanych wodorem - ogniw paliwowych. Ta druga zapewniać ma zasięg do 400 mil, czyli ponad 640 km.



O innowacyjnym podejściu świadczy całkowicie płaska przestrzeń (możliwość transportu kontenerów i tworzenia dowolnych zabudów) i zamontowane w narożnikach czujniki. Może to sugerować, że w oparciu o architekturę SURUS powstawać będą użytkowe pojazdy autonomiczne. Na uwagę zasługują też inne cechy świadczące o dużych możliwościach konstrukcji, jak np. duże kąty (natarcia, zejścia i rampowy) oraz zastosowanie obu skrętnych osi.