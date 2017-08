Smart vision EQ ForTwo. Taka będzie przyszłość transportu?

Smart zaprezentował koncepcyjny model o nazwie vision EQ ForTwo. Tak - zdaniem niemieckiego producenta - wyglądać będą miejskie, autonomiczne pojazdy, jakie pojawią się na drogach w najbliższych latach.

Auto wpisuje się w najnowsze motoryzacyjne trendy: nie wymaga kierowcy, ma elektryczny napęd i stworzono je z myślą o krótkotrwałym wynajmie. Zdaniem najnowszych prognoz do 2025 roku z krótkotrwałego wynajmu, który określić można jako rozwinięcie idei taksówek, korzystać będzie na świecie około 37 mln ludzi.

Smart vision EQ ForTwo to w istocie dwumiejscowa, samojezdna kapsuła o wymiarach 2699 mm długości, 1720 szerokości i 1535 mm wysokości. Dostępu do - mocno przeszkolonej - kabiny pasażerskiej strzegą unoszone ku górze, "nożycowe" drzwi. Te służyć mają nie tylko wygodzie, ale też zmniejszyć ryzyko wypadków z udziałem pieszych czy rowerzystów.

We wnętrzu nie znajdziemy żadnych przyrządów służących do prowadzenia pojazdu. Zrezygnowano zarówno z kierownicy, jak i pedałów. Niemal przez całą szerokość deski rozdzielczej ciągnie się długi, dotykowy ekran pełniący rolę pokładowego centrum dowodzenia. Wszystko, czego potrzebuje korzystająca z pojazdu osoba to wybrać cel podróży. Można to zrobić nie tylko za pomocą ekranu, ale też zdalnie, korzystając z aplikacji w swoim telefonie.

Ciekawym rozwiązaniem jest też - zamontowany w przednim zderzaku - wyświetlacz o przekątnej aż 44 cali pozwalający na komunikowanie się pojazdu z otoczeniem. Dzięki niemu Smart vision EQ ForTwo potrafi przywitać użytkownika lub zaprosić pieszych, by - bez obawy - skorzystali z przejścia. To szczególnie ważny aspekt, trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku autonomicznych pojazdów nie można przecież liczyć na kontakt wzrokowy z kierowcą...

Rozwiązania konstrukcyjne pozostają tajemnicą. Smart poinformował jedynie, że za magazynowanie energii odpowiadają akumulatory o pojemności 30 kWh, które mogą być ładowane indukcyjnie. W razie potrzeby można też użyć pojazdu jako mobilnego "power-banku", gdy np. wystąpią problemy z dostawą elektryczności do domu.

Oficjalna premiera Smarta Vision EQ ForTwo odbędzie się we Frankfurcie. Samochód traktować można, jako zapowiedź rozwiązań, które trafią do przyszłych modeli nowej marki Daimlera - EQ.