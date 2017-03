Skoda Vision E, czyli Kodiaq coupe

Już za miesiąc zobaczymy zapowiedź nowego, bardzo stylowego, modelu Skody.

Zdjęcie Skoda Vision E /

Za miesiąc, podczas salonu samochodowego w Szanghaju, zobaczymy Skodę Vision E, której zapowiedź właśnie została zaprezentowana. Choć grafika jest dość enigmatyczna, nietrudno domyślić się o jaki samochód chodzi.

Skoda już jakiś czas temu zapowiadała, że zamierza rozszerzyć swoją ofertę o stylowego SUVa mającego sportowe zacięcie. Potwierdza to symbolicznie nakreślona linia dachu, mocno opadająca ku tyłowi, widoczna na powyższej grafice.



Z kolei zarys świateł potwierdza też inne wcześniejsze doniesienia - auto, które zobaczymy w Szanghaju to prototypowa Skoda Kodiaq coupe. Można spodziewać się więc, że wersja produkcyjna różnić się będzie głównie inaczej poprowadzoną linią dachu od słupka B. Take elementy, jak pas przedni, tylne światła czy też wnętrze pozostaną najpewniej bez zmian.