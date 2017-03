Nowy autonomiczny prototyp Toyota Research Institute

Toyota Research Institute (TRI) przedstawiła prototyp autonomicznego samochodu drugiej generacji, pierwszy w całości opracowany przez TRI. Lexus LS 600hL został wyposażony w lidar, radar i kamerę, które umożliwiają samodzielne poruszanie się bez całkowitego polegania na precyzyjnych mapach. Prototypowy Lexus został zaprezentowany podczas Prius Challenge Event na torze Sonoma Raceway w Kalifornii.

Nowy prototyp autonomicznego samochodu stanowi bazę dla dwóch programów badawczych TRI: w kierunku całkowicie autonomicznego prowadzenia (Chauffeur) oraz systemów wspierania kierowcy, które monitorują otoczenie i w przypadku niedostatecznej koncentracji kierowcy, gorszych warunków na drodze lub w niebezpiecznych sytuacjach ostrzegają o ryzyku kolizji albo w razie potrzeby przejmują kontrolę nad pojazdem, by zapobiec zderzeniu (Guardian). Celem Toyoty jest opracowanie takiej technologii, która umożliwi autonomicznym samochodom poruszanie się bez żadnych ograniczeń zasięgu.

Systemy bezpieczeństwa czynnego, które już częściowo realizują założenia systemu Guardian, są już dostępne na rynku. Należą do nich system automatycznego hamowania w razie ryzyka zderzenia oraz aktywny tempomat. Wyższy poziom zaawansowania reprezentuje system ITS Connect, który umożliwia wymianę kluczowych dla bezpieczeństwa informacji wzajemnie między pojazdami oraz urządzeniami infrastruktury drogowej, takimi jak sygnalizatory świetlne. Pilotażowa wersja tego systemu została już wprowadzona w wybranych regionach Japonii oraz w kilku modelach Toyoty, m.in. w nowym Priusie. Toyota Research Institute pracuje m.in. nad możliwościami wykorzystania do tego celu sztucznej inteligencji, technologii uczenia się maszyn oraz systemów łączności.

Lexus LS 600hL to wydłużona wersja czwartej generacji flagowej limuzyny Lexusa o napędzie hybrydowym. Jednostka napędowa o łącznej mocy 445 KM wykorzystuje wolnossący, pięciolitrowy silnik V8, współpracujący z silnikami elektrycznymi poprzez przekładnię e-CVT, pełniącą jednocześnie rolę bezstopniowej, automatycznej skrzyni biegów. Osiągając prędkość maksymalną 250 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,1 sekundy, Lexus LS 600hL zużywa średnio w cyklu mieszanym zaledwie 8,6 l benzyny na 100 km. W tym roku do oferty trafia piąta generacja modelu w wersji Lexus LS 500 z turbodoładowanym silnikiem V6 oraz Lexus LS 500h z napędem hybrydowym.