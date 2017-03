Nissan dla... psów

W poszukiwaniu kolejnych klientów producenci pojazdów wynajdują dla siebie coraz to nowe nisze. Nissan zwrócił właśnie uwagę na... właścicieli psów!

Nissan X-Trail dla psów

Pomysł wydaje się dość ciekawy. Chociaż czworonogi są ważnymi członkami milionów rodzin na całym świecie, żadna marka nie pokusiła się jeszcze o stworzenie auta przystosowanego również do ich potrzeb.

Po badaniach z udziałem 1300 właścicieli psów - w oparciu o nowego Nissana X-Trail - Japończycy zbudowali koncepcyjny model X-Trail 4Dogs.

Z myślą o czworonogach zmieniono zabudowę bagażnika. Kufer wyłożony został efektownym, wodoodpornym materiałem, którego pikowanie nawiązuje do ekskluzywnych tapicerek skórzanych. Podłoga bagażnika została podniesiona tak, by pomieścić dwie szuflady z niezbędnym sprzętem.



Trafiło do nich wyposażenie "pieskiego SPA" - specjalny prysznic z osobnym zbiornikiem na wodę, pozwalający umyć naszego pupila po beztroskim tarzaniu się w błocie, i suszarka.

By ułatwić czworonogom zajmowanie miejsca w bagażniku, w podniesionej podłodze zabudowano też rozkładaną rampę. Oprócz tego kufer wyposażono w osobny system wentylacji, zestaw misek i schowki na smycze. Chcąc zapewnić psom odrobinę rozrywki w bagażniku zamontowano również wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali, dzięki któremu czworonogi obserwować mogą, co dzieje się w kabinie. Analogicznie, na wyświetlaczu zamontowanym w konsoli środkowej, pasażerowie mogą śledzić poczynania zwierząt. W bagażniku znalazł się też specjalny klips, do którego przyczepić można smycz lub "pieskie" pasy bezpieczeństwa.

Trudno przypuszczać, by koncepcyjny X-Trail 4Dogs kiedykolwiek trafił do produkcji. Można się jednak spodziewać, że część z zaprezentowanych rozwiązań - na wybranych rynkach - uzupełni listę wyposażenia dodatkowego.

Zobacz Nissana X-Trail 4Dogs na filmie:

