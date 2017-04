Mercedes Concept A Sedan - zapowiedź nowej generacji?

Odświeżona klasa S nie będzie jedyną „gwiazdą” stoiska Mercedesa na salonie samochodowym w Szanghaju. Na imprezie zobaczymy też m.in. koncepcyjnego Mercedesa klasy A w wersji z trójbryłowym nadwoziem!

Zdjęcie Mercedes Concept A Sedan /

Chińczycy słyną ze swojego zamiłowania do samochodów ze stopniowanym tyłem, nie dziwi więc, że niemiecka firma zdecydowała się stworzyć taką właśnie odmianę nowej klasy A. Auto przedstawiane jest jako zapowiedź "nowej generacji pojazdów kompaktowych".

Reklama

Karoseria mierzy 4570 mm długości, 1870 mm szerokości i 1462 mm wysokości. Nie wiadomo, czy konstruktorzy zdecydowali się zwiększyć - wynoszący 2699 mm rozstaw osi. Biorąc jednak pod uwagę rynkowy staż obecnej generacji, wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Stylistom udało się zachować proporcjonalną sylwetkę. Nawiązaniem do klasycznego sedana jest m.in. opadający pod dużym kątem słupek C. Dynamiczny styl podkreślają m.in. duże - rozstawione w narożnikach - obręcze kół o średnicy 20 cali i bardzo krótki zwis przedni. Uwagę zwracają też charakterystyczne reflektory przednie z wewnętrzną grafiką pokrytą specjalną farbą reagującą na działanie promieni UV. Dzięki niej reflektory emanować mogą poświatą w różnych kolorach, w zależności od wykorzystywanego właśnie oświetlenia (przykładowo światała do jazdy dziennej mają białą poświatę, a światła drogowe - niebieską).

Mercedes Concept A Sedan 1 8 Mercedes Concept A Sedan Autor zdjęcia: Źródło: 8

Wg niepotwierdzonych informacji Mercedes A sedan ma szansę pojawić się w do chińskich salonach już w przyszłym roku! Niewykluczone, że będzie to pierwszy z wariantów nadwoziowych nowej klasy A. Obecna generacja oferowana jest od 2012 roku i powoli zbliża się do końca cyklu produkcyjnego. Od jej debiutu klasa A znalazła globalnie blisko 2 mln nabywców.