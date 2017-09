Jaguar FUTURE-TYPE z niezwykłą kierownicą

Producenci samochodów prześcigają się w prezentowaniu własnych wizji autonomicznych pojazdów przyszłości. W jaki sposób widzą przyszłość motoryzacji inżynierowie i styliści z Jaguara?

Zdjęcie Jaguar FUTURE-TYPE /

Brytyjska marka pokazała właśnie koncepcyjny autonomiczny samochód o nazwie FUTURE-TYPE. Jego sercem jest niecodzienna kierownica pełniąca rolę "osobistego asystenta".

"Sayer" (nazwa pochodzi od nazwiska jednego z najwybitniejszych projektantów Jaguara) przypomina nieco te stosowane w wyścigowych bolidach. Nie chodzi jednak o podobieństwa stylistyczne, ale fakt, że wychodząc z auta, kierowca może zabrać ją za sobą. Chociaż nie wydaje się to zbyt poręczne, przedstawiciele Jaguara chcą, by Sayer pełnił funkcję podobną do smartfona.



Urządzenie nie służy więc wyłącznie do prowadzenia pojazdu (gdy ten nie porusza się w trybie autonomicznym), ale jest prawdziwym asystentem kierowcy. Można nim przywołać pojazd do wskazanego miejsca, zaplanować trasę, czy zmienić ustawienia auta. Oprócz tego Sayer potrafi też np. przypomnieć o umówionym spotkaniu. Firma chce, by Sayer pełnił funkcję "przepustki do świata Jaguara". W dobie wynajmu krótkoterminowego może to być swego rodzaju "karta członkowska" do markowej wypożyczalni...

Zdjęcie Niezwykła kierownica /

Oprócz kierownicy Jaguar FUTURE-TYPE wyróżnia się niecodziennym układem tandem z dwoma miejscami z przodu i jednym z tyłu. Kierowcę i pasażerów otacza morze ekranów i wyświetlaczy pozwalających niemalże dowolnie kształtować przestrzeń. Jaguar FUTURE-TYPE ma być też w stanie komunikować się z innymi pojazdami oraz elementami infrastruktury drogowej, co wpływać ma na optymalizację tras i czasów przejazdu.

Samochód zaprezentowany zostanie na - odbywającej się w najbliższy weekend - wystawie Jaguar Land Rover Tech Fest w Central Saint Martins College w Londynie.

