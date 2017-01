Infiniti QX50 Concept wkrótce zadebiutuje

Japoński producent pracuje intensywnie nad następcą swojego średniej wielkości crossovera. To, jak będzie on wyglądał, zdradza częściowo koncept, który zobaczymy na salonie w Detroit.

Zdjęcie Infiniti QX50 Concept /

Infiniti QX50 to dobry przykład tego, czym jest crossover - auto wygląda niczym muskularny SUV, ale ma stosunkowo niskie nadwozie i niewielki prześwit.

Nowy model najpewniej odejdzie od tego i QX50 kolejnej generacji będzie miał prezencję typową dla SUVa właśnie. Takie wnioski można wysnuć, patrząc na koncept go zapowiadający. Na żywo będzie można zobaczyć auto już niebawem, podczas salonu samochodowego w Detroit.



Infiniti QX50 Concept to nowoczesna interpretacja linii stylistycznej typowej dla modeli tej marki. Charakterystyczny jest choćby grill, a także światła, choć są są bardzo wąskie i ostro narysowane.



We wnętrzu powinniśmy zobaczyć deskę rozdzielczą, będącą rozwinięciem tego, co pojawiło się w coupe Q60. Ma być ona lekko odchylona w stronę kierowcy.



Zdjęcie Infiniti QX50 Concept /

Infiniti zapowiada także, że wraz z QX50 zadebiutują nowe systemy asystujące kierowcy, w tym również możliwość jazdy częściowo autonomicznej w korku i na autostradzie.