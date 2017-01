Chrysler Portal - nowość na CES

W rozświetlonym neonami Las Vegas ruszają dziś targi elektroniki użytkowej CES. Impreza – każdego roku – przyciąga wielu wystawców z branży motoryzacyjnej.

Kilka nowości przygotował m.in. Fiat Chrysler Automobiles. W światowej stolicy hazardu zobaczyć można m.in. koncepcyjny, autonomiczny samochód spod znaku Chryslera.

Pojazd o nazwie Chrysler Portal zdaniem konstruktorów stanowić ma dla użytkowników "trzecią przestrzeń" między pracą a domem. Priorytetem było opracowanie "przyjaznej nowoczesnym technologiom" kabiny, która mogłaby pełnić rolę centrum rozrywki dla użytkowników pojazdu. We wnętrzu wygodnie podróżować może sześcioro pasażerów. Auto stanowić ma ukłon w stronę - dorastającego do założenia własnych rodzin - pokolenia "millennialsów".

Nazwa modelu pochodzi od portalowych, rozsuwanych na boki, drzwi. Brak słupka B gwarantuje łatwe zajmowanie miejsc w kabinie. Styliści zastosowali też duże okna i panoramiczny dach, których zadaniem jest potęgowanie wrażenia przestrzeni. Systemy pokładowe - w tym elektrycznie odsuwane drzwi - mogą być sterowane głosem.

Auto wyposażono m.in. w system rozpoznawania twarzy, który czuwać ma nad personalizacją ustawień pojazdu. Samochód potrafi wykryć konkretnego pasażera lub kierowcę i automatycznie dostosować do jego preferencji ustawienia klimatyzacji, audio czy oświetlenie wnętrza. Śledząc ruchy oczu auto może też np. automatycznie dopasować poziom jasności ciekłokrystalicznych wyświetlaczy tak, by nie powodować zmęczenia wzroku. Pojazd wyposażono też w liczne kamery (wewnętrzne i zewnętrzne), które posłużyć mogą m.in. do... tworzenia selfie. Chrysler Portal jest też, w pełni kompatybilnym z serwisami społecznościowymi, przedłużeniem smartfona.

Chrysler Portal wyposażono w elektryczny układ napędowy. Akumulatory o pojemności 100 kWh zapewniają zasięg do 250 mil (402 km). Dzięki nowej wysokonapięciowej ładowarce prądu stałego doładowanie baterii na następne 150 mil (241 km) trwać ma zaledwie 20 minut.