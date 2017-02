Alfa Romeo Giulietta będzie miała tylny napęd!

Mamy najnowsze informacje z kręgów zbliżonych do szefostwa Alfy Romeo. Otóż wbrew pojawiającym się od pewnego czasu spekulacjom nie będzie Giulii w wersji z nadwoziem kombi.

Zdjęcie Alfa Romeo Gloria. To concept car z roku 2013 /

Jakie nowe modele AR trafią więc do produkcji. Otóż poza Stelvio, czyli debiutującym właśnie SUV-em, za 2-3 lata w salonach sprzedaży ma pojawić się następca lubianej Giulietty. Co ważne, konstrukcja tego samochodu ma być oparta na skróconej platformie z Giulii, co oznaczać będzie, że otrzyma... tylny napęd!

Więcej na ten temat napiszemy niebawem, po powrocie z Cassino, gdzie jesteśmy na pierwszych jazdach Stelvio.