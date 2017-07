Volvo XC40 coraz bliżej

Volvo szykuje się do premiery zapowiadanego od dłuższego czasu modelu XC40. Stopniując napięcie Szwedzi opublikowali właśnie serię zdjęć zupełnie nowego auta. Sęk w tym, że nie da się z nich wywnioskować absolutnie niczego. Fotografie ukazują bowiem... No właśnie, co?

Zdjęcie To jest (podobno) wnętrze Volvo XC40 /

Opublikowane zdjęcia podkreślać mają unikatowe podejście szwedzkiej marki do kwestii wykończenia wnętrza. Wnikliwe oko rozpozna na nich tekstury tapicerek i naturalnych materiałów wykończeniowych. Producent informuje jedynie, że samochód oferowany będzie ze zdecydowanie szerszą paletą kolorystyczną niż większe modele. Mówi się m.in. o możliwości dwubarwnego lakierowania nadwozia.

Kształty karoserii i szczegóły konstrukcyjne pozostają ściśle strzeżoną tajemnicą. Mniejszy brat nowego Volvo XC60 najprawdopodobniej nawiązywać będzie do zaprezentowanych w ubiegłym roku, koncepcyjnych, modeli Volvo 40.01 i Volvo 40.02.

Nowa seria 40 ma być pierwszym autem Volvo zbudowanym w oparciu o modułową platformę CMA stworzoną z myślą o pojazdach kompaktowych (większe XC90 i S/V90 budowane są w oparciu o platformę SPA). Już na etapie projektu uwzględniono możliwość zabudowy w samochodzie napędu hybrydowego lub w pełni elektrycznego.



Wraz z autem zadebiutować ma również nowa, zautomatyzowana przekładnia o ośmiu przełożeniach i trzycylindrowa, benzynowa jednostka napędowa. Wiadomo, że XC40 napędzane będzie wyłącznie silnikami o trzech i czterech cylindrach. Wzorem większych i starszych braci topowe odmiany otrzymaną napęd hybrydowy Twin Engine Plug-in.