Tesla Model 3 oficjalnie zaprezentowana

Tesla opublikowała wreszcie pełny pakiet informacji dotyczących nowego rywala Audi A4, BMW serii 3 i Mercedesa klasy C – Tesli model 3. Samochód, którego ceny startują z pułapu 35 tys. dolarów (niespełna 127 tys. zł) rozpoczyna właśnie swoją rynkową karierę.

Przypominamy, że wymiarami samochód wpisuje się w segment D. Karoseria ma 4694 m długości, 1849 mm szerokości i 1443 mm wysokości. Rozstaw osi to 2875 mm. Masa własna podstawowego modelu to 1610 kg. Mimo sporego ciężaru konstruktorzy zadbali o jego odpowiednie rozmieszczenie. Rozkład masy pomiędzy osie to 47:53 z przewagą osi tylnej. Standardowo napęd przekazywany jest na tylne koła. W ofercie znajdą się też wersje 4x4.

Tesla model 3 oferowana będzie w dwóch wersjach: standardowej i o przedłużonym zasięgu. Podstawowa odmiana przyspiesza do 100 km/h w 5,6 s (prędkość maksymalna to 208 km/h) i na jednym ładowaniu jest w stanie pokonać do 220 mil, czyli 354 km. Bardziej wymagający nabywcy zdecydować się mogą na odmianę z mocniejszym układem napędowym i akumulatorami o większej pojemności. W wersji "long range" Tesla model 3 osiąga setkę w 5,1 s i legitymuje się zasięgiem 310 mil (blisko 500 km).



W pięcioosobowym wnętrzu znajdziemy między innymi dwustrefową klimatyzację, pokładową sieć wi-fi, system bezkluczykowego dostępu (może współpracować ze smartfonem) i sterowania głosowego. Duże wrażenie robi też ogromny, mierzący aż 15,4-cala, panoramiczny tablet umieszczony na szczycie konsoli środkowej. Dopłata w wysokości 5 tys. dolarów pozwala cieszyć się wersją "Premium pack". Obejmuje ona m.in. lepsze materiały wykończeniowe (deska rozdzielcza w okleinie drewnopodobnej), panoramiczne okno dachowe, regulowane elektrycznie w 12 kierunkach przednie fotele, 12-głośnikowy system audio, podgrzewaną tylną kanapę i dwie bezprzewodowe ładowarki do urządzeń mobilnych. Co ciekawe, w samochodzie wygospodarowano dwa bagażniki (jeden z przodu i jeden z tyłu) o łącznej pojemności 425 l.



Standardem jest wyposażenie niezbędne do autonomicznej jazdy, chociaż to, czy auto będzie wyposażone w taką funkcję zależy od przepisów lokalnego rynku. Zestaw obejmuje m.in. 8 kamer, 12 czujników i radar przedni. Aktywacja systemu autonomicznej jazdy (dodatkowe oprogramowanie) to wydatek 3 tys. dolarów.

Obecnie lista oczekujących na nową Teslę model 3 obejmuje już ponad 400 tys. nazwisk. Większość nabywców będzie musiała poczekać na swój egzemplarz do 2018 roku. W 2019 roku rozpocząć ma się montaż aut przystosowanych do ruchu prawostronnego.



Elon Musk zdradził, że amerykańscy konstruktorzy pracują też nad podrasowaną wersją produkcyjnej Tesli model 3. Auto w wersji Performance miałoby uzupełnić cenniki producenta w połowie przyszłego roku. Napędzany dwoma elektrycznymi silnikami model ma osiągać setkę w około 3 sekundy i - według pierwszych przymiarek - kosztować w granicach 55-60 tys. dolarów.