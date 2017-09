Takie jest nowe Volvo XC40!

Wiemy już, jak będzie wyglądał najnowszy model Volvo, czyli XC40. Szedzka firma zaprezentowała zdjęcia i film z XC40 w roli głównej. Zdradzono też garść informacji natury technicznej.

Zdjęcie Volvo XC40 /

Volvo XC40 jest pierwszym autem szwedzkiego producenta zbudowanym w oparciu o modułową platformę CMA stworzoną z myślą o pojazdach kompaktowych. Topowe modele - XC90 i S/V90 - budowane są w oparciu o architekturę SPA. Firma nie ukrywa, że liczy na ogromne zainteresowanie nabywców. Docelowo Szwedzi sprzedawać chcą 100 tys. egzemplarzy XC40 rocznie.



Reklama

Oznacza to, że samochód odpowiadać ma za ponad 1/6 ogółu zamówień, bowiem w zeszłym roku na nowe Volvo zdecydowało się dokładnie 534 332 nabywców.

Model XC40 trafić ma do salonów jesienią bieżącego roku, produkcja wystartuje w listopadzie. Początkowo do wyboru będzie wysokoprężny silnik z rodziny D4 lub benzynowy, czterocylindrowy Drive-E T5. W późniejszym czasie pojawią się również odmiany: hybrydowa i elektryczna. XC40 ma być też pierwszym autem Volvo z nową, trzycylindrową, jednostką napędową. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to wszystko.

Firma skłaniać ma się w kierunku wynajmu długoterminowego. W oficjalnym komunikacie Szwedzi deklarują, że - w zależności od rynku - taki sposób finansowania może otwierać drogę do nowych usług określanych mianem "e-consiegre", jak np. tankowanie czy mycie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Volvo XC40 - nadwozie

Nowe XC40, dzięki nowej technologii cyfrowego kluczyka, ma też zapewniać niespotykane do tej pory możliwości "dzielenia się" pojazdem. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmować będzie m.in. systemy: Pilot Assist (pozwala na autonomiczną jazdę w określonych warunkach), City Safety (automatyczne hamowanie lub omijanie przeszkody z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i dużych zwierząt), Cross Traffic (funkcja wykrywania pojazdów nadjeżdżających od boków w czasie cofania) i zestaw kamer zapewniających widok w promieniu 360 stopni.