Takie jest nowe, hybrydowe BMW serii 5

W kilka tygodni od premiery nowej generacji serii 5 BMW zaprezentowało jej hybrydową wersję: model BMW 530e iPerformance.

Zdjęcie BMW 530e iPerformance /

Z zewnątrz samochód rozpoznać można po elementach, których próżno szukać w standardowych odmianach. Dotyczy to m.in. subtelnego, pionowego ożebrowania "nerek" osłony chłodnicy w kolorze niebieskim czy dekielków aluminiowych obręczy kół. W wersji hybrydowej odznaczają się one logiem BMW wpisanym w niebieski okręg.

Reklama

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem - oprócz plakietek z nazwą modelu na słupku C - jest jednak - zamontowana na lewym przednim błotniku - klapka kryjąca elektryczną wtyczkę. W kabinie kierowcę i pasażerów witają listwy progowe z podświetlanym napisem eDrive. Fani marki dostrzegą również dodatkowy wskaźnik pokazujący (procentowy) stan naładowania baterii i przycisk eDrive na konsoli środkowej (wybór trybu jazdy).

W tym przypadku najważniejszy jest jednak hybrydowy układ napędowy. BMW postawiło na dwa silniki trakcyjne. Benzynowy, czterocylindrowy o pojemności 2,0 l, generuje moc 184 KM i maksymalny moment obrotowy 320 Nm. Jednostka wspierana jest przez motor elektryczny osiągający 113 KM i 250 Nm. Sumarycznie, biorąc pod uwagę różnice w prędkościach obrotowych poszczególnych silników, system może pochwalić się mocą całkowitą 252 KM i momentem obrotowym 420 Nm.

W samochodzie zastosowano - typowy dla marki - klasyczny napęd na tylne koła. Pośredniczy w nim ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów Steptronic. Silnik elektryczny zamontowany został bezpośrednio przed nią, co oznacza, że przekładnia może być wykorzystywana również w trybie elektrycznym. Enegria elektryczna magazynowana jest w akumulatorach litowo-jonowych o pojemności 9,2 kWh. Baterie umieszczono w podłodze, pod tylną kanapą, dzięki czemu samochód może pochwalić się bagażnikiem o pojemności 410 l.

Zdjęcie BMW 530e iPerformance /

Ładowanie przy użyciu standardowego gniazdka trwa około 5 h. Proces skrócić można do - mniej więcej - 3h, wykorzystując wysokonapięciową ładowarkę o mocy 3,7 kW. W przyszłym roku listę opcjonalnego wyposażenia uzupełni też ładowarka bezprzewodowa o mocy 3,2 kW. Klienci mogą korzystać z usługi BMW Digital Charging Service pozwalającej optymalizować proces ładowania w oparciu o obowiązujące danego klienta taryfy dostawcy prądu.

Zdjęcie BMW 530e iPerformance /

BMW 530e iPerformance przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 235 km/h. Przy wykorzystaniu energii zmagazynowanej w akumulatorach - przynajmniej w trybie pomiarowym - średnie zużycie paliwa wynosi 1,9 l/100 km. Firma podkreśla, że w rzeczywistych warunkach drogowych zasięg auta wynosi około 650 km. Energia elektryczna pozwala na pokonanie dystansu do 50 km. Prędkość maksymalna samochodu w trybie elektrycznym to 140 km/h.