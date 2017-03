Tajemnicza premiera Toyoty na targach w Nowym Jorku

Toyota opublikowała zapowiedź nowego modelu, który pokaże na targach w Nowym Jorku. Na zdjęciu widać tylko jedno koło, z czego oczywiście trudno wywnioskować, jaki to może być model. Nazwa FT-4X Concept sugeruje, że mamy do czynienia z autem z napędem 4x4, ale to tylko domysły.

Zdjęcie Toyota FT-4X Concept /

Nieco światła na sprawę rzuca wywiad z Billem Fayem, wiceprezydentem Toyota Motor Sales USA. Powiedział on, że Toyota bierze pod uwagę zaprezentowanie w Nowym Jorku nowego koncepcyjnego crossovera.

Oznaczałoby to, że popularność crossovera C-HR i odświeżonej wersji RAV4 z gamą napędów rozszerzoną o napęd hybrydowy zachęciła Toyotę do opracowania kolejnej propozycji z segmentu SUV/crossover.

Nowy model o nazwie FT-4X Concept zadebiutuje 12 kwietnia na New York International Auto Show. Konferencja prasowa Toyoty jest zaplanowana na 9:10 czasu lokalnego.