Subaru XV bez tajemnic

Jak już informowaliśmy w Genewie swoją premierę miał crossover Subaru - model XV. Druga generacja tego samochodu będzie, podobnie jak obecna, wyposażona w 2-litrowy silnik benzynowy w układzie bokser. Poniżej więcej szczegółów na temat tego samochodu.

Nowe Subaru XV zbudowane jest na nowej platformie SGP, która w Europie pierwszy raz będzie wykorzystana właśnie w tym modelu. Ma ona zapewnić większy komfort jazdy jak i poprawienie bezpieczeństwa. 2-litrowy silnik o mocy 156 KM i 196 Nm maksymalnego momentu obrotowego, będzie napędzał obie osie w połączeniu z bezstopniową skrzynią biegów Lineartronic. Zmiany zawieszenia miały dać efekt w postaci redukcji przechyłów bocznych o 50%. Do tego dochodzi system X-MODE, którego rolą jest optymalizacja silnika, napędów i hamulców.





Jednostka napędowa wolnossąca z bezpośrednim wtryskiem paliwa została w ok 80% odnowiona, co w efekcie zmniejszyło jej wagę o 12 kg i zwiększyło wydajność przy jednoczesnym mniejszym spalaniu paliwa. Skrzynia biegów również została poprawiona, co przełożyło się na zredukowanie masy o 7 kg. Wśród zmian znajduje się również zmniejszone przełożenie przekładni kierowniczej (z 14:1 do 13:1).

Nadwozie, jak podanie producent, jest zarazem surowe jak i sportowe, co komponuje się z filozofią i charakterem Subaru. Główna zmiana w wyglądzie tyczy się nowej linii ciągnącej się od przedniego błotnika przez całą długość samochodu. Natomiast prześwit wynoszący 220 mm ma ułatwić wycieczki w teren. Cała stylistyka pozostała charakterystyczna dla Subaru.

We wnętrzu pojawić się mają dwa dotykowe wyświetlacze - większy ma mieć 8 cali i być kompatybilny ze smartfonami. Producent zapewnia, że polepszeniu uległy widoczność z fotela kierowcy, przestronność w kabinie oraz pojemność bagażnika. Fotele i tylna kanapa także miały ulec przeprojektowaniu, podobnie jak deska rozdzielcza. Jakość wyposażenia i materiałów ma ulec znaczącej poprawie.

W kontekście bezpieczeństwa crossover Subaru wyposażony zostanie w system EyeSight, w ramach którego funkcjonuje m.in. asystent utrzymania pasa ruchu czy przedkolizyjne hamowanie. Ponadto środek ciężkości został obniżony o 5 mm, co według japońskiego koncernu ma przełożyć się na poprawienie właściwości jezdnych, porównywalnych z samochodami sportowymi. W wyposażeniu znajdzie się także system HBA (High Bearm Assist), którego zadaniem jest samodzielne przełączanie świateł mijania i drogowych w zależności od prędkości i warunków. Do tego zastosowany zostanie system SRH, wykorzystany w innym samochodzie Subaru - Foresterze. System ten kontroluje położenie przednich świateł tak, aby jak najlepiej oświetlać drogę. XV jest pierwszym modelem koncernu, który ma być wyposażony w oba systemy kontroli oświetlenia.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa XV ma posiadać także SRVD (Subaru Rear Vehicule Detection), którego rolą jest informowanie o znajdowaniu się innych obiektów w martwej strefie widzenia podczas cofania.

W nowym XV pojawić się ma wzmocniona struktura ramy, co ma przełożyć się pochłonięcie energii uderzenia o 40% większe niż w obecnym modelu.

Subaru nie podało jeszcze dokładnej daty wprowadzenia nowego modelu na polski rynek, ograniczając się informacji, że ma to nastąpić jesienią. Tajemnicą jest również kwestia ceny jak, osiągów i szczegółowego wyposażenia wnętrza.

Premiera Amerykańskiej wersji modelu XV ma odbyć się w kwietniu podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych w Nowym Jorku.

Damian Mendel