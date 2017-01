Skoda Kodiaq SportLine - z nutką sportu

Do gamy flagowego SUVa Skody dołączyła odmiana o sportowym charakterze, ale sportowym tylko z wyglądu.

Kodiaq'a SportLine rozpoznamy po lakierowanych na czarno elementach - grillu, lusterkach, relingach dachowych, listwach wokół szyb bocznych oraz wstawkach na zderzakach. Z tyłu pojawiły się też dwie duże końcówki wydechu, a auto porusza się seryjnie na 19-calowych felgach (opcjonalnie dostępne 20-calowe).

We wnętrzu natomiast znajdziemy sportowe fotele, pokryte czarną tapicerką z alcantary i srebrnymi przeszyciami. Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte są skórą, natomiast na pedałach znalazły się aluminiowe nakładki.



Wersja SportLine Skody Kodiaq bazuje na odmianie Ambition, co oznacza dwustrefową klimatyzację automatyczną, radio z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 6,5 cala, bezkluczykowe uruchamianie silnika oraz tempomat. SportLine dorzuca do tego nastrojowe oświetlenie, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią, tryby jazdy (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual oraz Snow), a także możliwość wyświetlenia wskazań dotyczących przeciążeń, ciśnienia doładowania, aktualnie generowanej mocy przez silnik, a także temperatury oleju i płynu chłodniczego.



Zdjęcie Skoda Kodiaq SportLine /

Skoda Kodiaq SportLine dostępna będzie z czterema silnikami - 1.4 TSI (150 KM), 2.0 TSI (180 KM) oraz dieslem 2.0 TDI w dwóch wersjach mocy (150 i 190 KM). Wszystkie one standardowo łączone są z napędem na cztery koła.



Usportowiona (wizualnie) wersja czeskiego SUVa zadebiutuje na salonie w Genewie, obok uterenowionej odmiany Scout.