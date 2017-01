Skoda Kodiaq Scout - (bardziej) terenowy SUV

Skoda chętnie przygotowuje uterenowione wersje swoich modeli, mające oznaczenie Scout. Najnowszym członkiem tej rodziny jest... flagowy SUV - Kodiaq.

Współczesne pseudoterenówki nie sprawdzają się zbyt dobrze na bezdrożach, ale nikomu zdaje się to nie przeszkadzać. Dla osób, które jednak chciałyby zjeżdżać często z utwardzonych dróg, Skoda przygotowała "bardziej terenową" odmianę Kodiaq'a - Scouta.

Zmiany z zewnątrz, w porównaniu do pozostałych wersji, są czysto wizualne. Auto otrzymało srebrne elementy (nakładki na lusterka, elementy grilla, listwę na zderzak) oraz 19-calowe alufelgi o nowym wzorze.



Tym czego nie widać, a co faktycznie może być pomocne na bezdrożach, jest pakiet osłon podwozia, zabezpieczający silnik, przewody paliwowe i hamulcowe. Kierowca może skorzystać również z trybu jazdy Offroad, wpływającego na pracę ABSu i systemu kontroli trakcji, dzięki czemu wspomagają one jazdę w warunkach niskiej przyczepności. Kodiaq Scout ma także funkcję Hill-Descent Control, po uruchomieniu której samochód sam kontroluje bezpieczny zjazd ze wzniesienia.



Bardziej terenowa odmiana czeskiego SUVa bazuje na wersji wyposażeniowej Ambition, co oznacza dwustrefową klimatyzację automatyczną, radio z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 6,5 cala, Bluetooth, tempomat, bezkluczykowe uruchamianie silnika, czujniki cofania i system awaryjnego hamowania w razie wykrycia ryzyka kolizji. Scout dodaje do tego czujniki parkowania z przodu, możliwość wyboru trybu jazdy (z dodatkową opcją Śnieg), oświetlenie nastrojowe oraz tapicerkę z alcantary.

Pod maską najbardziej terenowego Kodiaq'a znajdziemy cztery silniki - benzynowe 1.4 TSI (150 KM) i 2.0 TSI (180 KM) oraz diesla 2.0 TDI w dwóch wariantach mocy (150 i 190 KM).



Skoda Kodiaq Scout zadebiutuje podczas marcowego salonu w Genewie. Wtedy też powinniśmy poznać jej ceny.