Skoda Fabia z nowym silnikiem

Na salonie w Genewie Skoda zaprezentuje modele Fabia i Fabia Combi z silnikiem 1.0 l TSI.

Mniejsza pojemność skokowa, mniej cylindrów, więcej mocy. Trzycylindrowy silnik 1.0 TSI z czterema zaworami na cylinder zastępuje wykorzystywany do tej pory motor czterocylindrowy o pojemności 1,2 litra. Nowa jednostka występować będzie w dwóch wariantach. Pierwsza oferuje więcej mocy - 95 KM. Druga, o mocy 110 KM, posiada maksymalny moment obrotowy zwiększony ze 175 do 200 Nm, a przez to także lepszą elastyczność - przyspieszenie z 80 do 120 km/h skrócono do 3,9 sekundy.

Ponadto obniżono zapotrzebowanie na paliwo, które tu udało się ograniczyć o 6% w stosunku do poprzedzającej jednostki. Wynik ten udało się osiągnąć dzięki ograniczeniu sił bezwładności i zwiększeniu efektywności pompy oleju. Skoda Fabia (również Combi) z nową jednostką napędową będzie miała światowy debiut podczas Międzynarodowych Targów Samochodowych w Genewie, które odbędą się już w dniach 7-19 marca.

Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji debiutująca jednostka waży o 10 kg mniej niż zastępowany silnik 1.2. Aluminiowe tłoki i korbowody są tak wyważone, że wyeliminowano potrzebę instalacji wałka wyrównoważającego - osiągnięto równą pracę silnika i niski poziom wibracji. Rozwiązanie to przyczynia się do dalszego obniżenia wagi oraz ograniczenia zużycia paliwa.



Podczas gdy maksymalny moment obrotowy tego wariantu napędowego z pięciobiegową skrzynią manualną pozostał na niezmienionym poziomie 160 Nm, nowa jednostka gwarantuje lepsze osiągi. W porównaniu do czterocylindrowej konstrukcji o pojemności 1.2 litra wykorzystywanej do tej pory, prędkość maksymalna zwiększyła się o 3 km/h do 185 km/h (Fabia Combi: wzrost ze 185 do 187 km/h), a przyspieszenie do 100 km/h uległo skróceniu o 0,3 sekundy do 10,6 sekundy (Fabia Combi: skrócone z 11 do 10,8 sekundy).



Elastyczność silnika w przedziałach 60-100 km/h oraz 80-120 km/h pozostaje na niezmienionym poziomie.



Tak jak w przypadku poprzedzającej jednostki 1.2 litra, tak i mocniejszy wariant silnika 1.0 TSI generuje 110 KM i połączony jest ze skrzynią sześciobiegową. Znacznie zwiększył się jednak maksymalny moment obrotowy: ze 175 do 200 Nm.



Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje wyposażonej w ten wariant napędowy Fabii 9,5 sekundy (Fabii Combi: 9,6 sekundy), prędkość maksymalna wynosi 196 km/h (Fabia Combi: 199 km/h). Podniesiony moment obrotowy jest szczególnie odczuwalny poza terenem zabudowanym i na drogach szybkiego ruchu. Zwiększoną elastyczność jednostki potrafi szczególnie dobrze wykorzystać opcjonalna siedmiobiegowa przekładnia automatyczna DSG. Na najwyższym przełożeniu przyspieszenie z 60 do 100 km/h zajmuje teraz o całe 2,6 sekundy mniej (w wersji hatchback: o 2,4 sekundy), podczas gdy przyspieszenie w zakresie 80-120 km/h jest krótsze nawet o 4,1 sekundy (3,9 sekundy dla wersji hatchback).