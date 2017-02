Wzorem Volkswagena Seat robi zwrot w kierunku pojazdów elektrycznych. Na trwającym właśnie w Barcelonie Mobile World Congress Hiszpanie zaprezentowali zelektryfikowaną wersję najmniejszego w ofercie modelu Mii.

Zdjęcie Seat e-Mii /

Samochód jest w istocie hiszpańską wariacją na temat Volkswagena e-Up. Seat e-Mii może się jednak pochwalić mocniejszym układem napędowym. Elektryczny silnik trakcyjny rozwija 60 kW czyli 81 KM i osiąga maksymalny moment obrotowy 210 Nm. Dzięki temu auto przyspiesza do 100 km/h w 11,3 s i rozwija prędkość maksymalną 160 km/h.

Reklama

Energia elektryczna magazynowana jest w bateriach litowo-jonowych o pojemności 18,7 kWh. Ich pełne naładowanie prądem z sieci trwa około 9 godzin. Przy pomocy wysokonapięciowej ładowarki CCS akumulatory mogą być doładowane do 80 proc. pojemności w około 30 minut.

Co ciekawe, Seat e-Mii nie trafi do produkcji w najbliższym czasie. Zamiast tego, jak zapewnia prezes Seata - Luca De Meo - firma skupi się raczej na rozwoju całego pakietu nowoczesnych technologii, które trafić mają do auto produkcyjnych na przełomie lat 2018-2019.