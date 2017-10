Rang Rover Sport P400e. Pierwsza hybryda PHEV

Range Rover zaprezentował właśnie pierwszą w swojej historii hybrydę PHEV - model Range Rover Sport P400e. W jaki sposób Brytyjczycy chcą przekonać nabywców do nowego pojazdu?

Debiut nowej odmiany zbiegł się w czasie z subtelnym odświeżeniem całej palety Range Rovera Sport. Wszystkie wersje otrzymały przemodelowane zderzaki ze zmienionymi wlotami powietrza, przestylizowane reflektory przednie i nowe, częściowo lakierowane na czarno, obręcze kół w rozmiarze 21 i 22 cali (w zależności od wersji).

We wnętrzu pojawiły się nowe wzory tapicerek, system jonizacji powietrza i zapożyczone z modelu Range Rover adaptacyjne oświetlenie (w 10 kolorach do wyboru). Standard obejmuje m.in. dwa 10-calowe wyświetlacze na konsoli środkowej (po jednym do sterowania systemem info-rozrywki i ustawieniami klimatyzacji) oraz cyfrowe zegary o przekątnej 12 cali.

W przypadku Range Rovera Sport P400e najważniejsze kryje się jednak pod karoserią. Głównym źródłem napędu jest benzynowy, czterocylindrowy silnik 2,0 l z rodziny Ingenium. Wyposażona w doładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa jednostka generuje moc 300 KM. Silnik wspierany jest przez umieszczony centralnie pod podłogą przedziału pasażerskiego elektryczny motor trakcyjny generujący 116 KM. Jak wszystkie wersje Range Rovera Sport, wersja hybrydowa ma napęd na wszystkie koła.



Sumaryczna moc układu napędowego, uwzględniając różnice w prędkościach obrotowych przy szczytowych osiągach, wynosi 404 KM. Kierowca ma też do dyspozycji pokaźne 640 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu sprint do 100 km/h zajmuje modelowi P400e 6,7 s. Prędkość maksymalna to 220 km/h lub 137 km/h w trybie elektrycznym.

Z tyłu, pod podłogą bagażnika, umieszczono zestaw litowo-jonowych akumulatorów o pojemności 13,1 kWh. Pozwala on na pokonanie w trybie bezemisyjnym do 51 km. Pełne ładowanie baterii prądem z sieci zajmuje 7,5 h. Producent oferuje też dedykowaną do modelu ładowarkę zewnętrzną skracającą ten czas do 2 godzin i 45 minut.