Poznaliśmy polskie ceny Volkswagena Arteon

Na rozpoczynającym się dziś Poznań Motor Show - po raz pierwszy w Polsce - zobaczyć można nowy, flagowy okręt Volkswagena - model Arteon. Polscy dealerzy marki z Wolfsburga rozpoczęli właśnie przyjmowanie zamówień na nową limuzynę. Znamy też ceny!

Zdjęcie Volkswagen Arteon / Premiery Volkswagen Arteon. Nowy okręt flagowy

Arteon będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia: Essence, Elegance i R-line. Do wyboru są silniki o mocy od 150 KM do 280 KM. Do wszystkich odmian silnikowych Arteona Volkswagen oferuje dwusprzęgłową przekładnię DSG, a do najmocniejszych 2.0 TSI (280 KM) oraz 2.0 TDI (240 KM) - seryjny napęd na cztery koła 4MOTION.



Cennik otwiera wersja Essence z silnikiem TSI o mocy 150 KM. Za model z ręczną sześciostopniową skrzynią biegów zapłacić trzeba od 127 690 zł. Niestety, tak skonfigurowane auta pojawią się w salonach dopiero pod koniec roku. Oznacza to, że najtańszym modelem jest w rzeczywistości Arteon 2,0 l TSI 190 KM (seryjnie wyposażony w przekładnię DSG) wyceniony na 145 890 zł.



Najtańszy diesel - 2,0 l TDI 150 KM (również z DSG) - to wydatek co najmniej 154 590 zł. Za wzmocnioną odmianę (190 KM) zapłacimy od 164 190 zł. Ceny Arteona w odmianie Elegance wahają się między 156 690 zł (2,0 l TSI 190 KM z DSG) a 202 590 zł (2,0 l TSI 280 KM z DSG i napędem 4Motion). Topowa wersja - Arteon R-line 2,0 l TSI (280 KM, DSG i napęd 4Motion) - wyceniona została na 205 290 zł.

Rozpoczynając sprzedaż Arteona, po raz pierwszy w Polsce Volkswagen daje możliwość zakupu samochodu w internecie. Trzydzieści egzemplarzy - wraz z gwarancją otrzymania kluczyków na długo przed innymi - czeka już na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.



Arteon skierowany jest raczej do klientów flotowych. Nie dziwi więc, że firma kładzie nacisk na niskie koszty obsługi. Pierwszy przegląd serwisowy o rozszerzonym zakresie - w przypadku modeli z silnikami TSI i TDI o mocy 150 KM - przypada maksymalnie dopiero po trzech latach lub przy przebiegu 60.000 km! Wymiana oleju (zgodnie ze wskazaniami na tablicy rozdzielczej) powinna się odbyć maksymalnie po dwóch latach lub po 30.000 km. Wiele materiałów eksploatacyjnych, np. olej w skrzyni biegów - zdaniem producenta - w ogóle nie podlega wymianie. Nic dziwnego, że prognozowane koszty serwisowe w pierwszych czterech latach użytkowania (na na dystansie 60 000 km) nie przekraczają łącznie 900 zł.