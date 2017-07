Porsche 911 GT2 RS. Cena: 1 431 090 zł.

Podczas Festival of Speed w Goodwood zadebiutowało nowe Porsche 911 GT2 RS. Jego sercem jest bokser biturbo o mocy 515 kW (700 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 750 Nm.

Zdjęcie Porsche 911 GT2 RS na Festival of Speed w Goodwood /

Przy masie własnej 1470 kg (z pełnym zbiornikiem paliwa) lekkie dwumiejscowe coupé z tylnym napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 2,8 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 340 km/h.

Dysponując układem napędowym blisko spokrewnionym z samochodami wyścigowymi, nowe 911 GT2 RS jest o 59 kW (80 KM) mocniejsze i generuje o 50 Nm wyższy maksymalny moment obrotowy od zasilanego 3,6 litrowym silnikiem poprzednika.

Jednostka najnowszego 911 bazuje na 3,8-litrowym silniku z modelu 911 Turbo S, rozwijającym 427 kW (580 KM). Aby dodatkowo podnieść moc, duże turbosprężarki tłoczą do komór spalania większą ilość powietrza. Nowy, dodatkowy układ chłodzenia zapewnia optymalne chłodzenie podczas maksymalnych obciążeń i przy bardzo wysokiej temperaturze spryskuje chłodnicę powietrza doładowującego wodą. Powoduje to spadek temperatury gazu w zakresie nadciśnienia i zapewnia optymalną moc nawet w ekstremalnych warunkach. Przystosowana do wymogów nowego modelu GT siedmiostopniowa przekładnia dwusprzęgłowa PDK pozwala przenosić moment obrotowy bez strat przyczepności. Specjalnie opracowany układ wydechowy, wykonany z ultralekkiego tytanu, waży o około 7 kg mniej niż ten w 911 Turbo, a jednocześnie wyróżnia się emocjonującym, niepowtarzalnym brzmieniem.

Dodatkowo można sobie dokupić zegarek Porsche Design 911 GT2 RS Chronograph w cenie... 9450 euro

911 GT2 RS ma wyścigowe podwozie ze skrętną tylną osią i oponami Ultra High Performance (UHP). Podobnie jak wszystkie auta serii GT Porsche, nowy model otrzymał specjalnie skalibrowany system PSM z trybem Sport, zestrojony tak, by zapewnić optymalną dynamikę jazdy.

Pokaźne wloty i wyloty powietrza oraz imponujące tylne skrzydło podkreślają fakt, że zarówno formę, jak i wygląd pojazdu dyktuje aerodynamika. Duże, szerokie koła (z ogumieniem w rozmiarze 265/35 ZR 20 z przodu oraz 325/30 ZR 21 z tyłu) pomagają w zapewnieniu wyśmienitej skuteczności hamowania i ekstremalnych przeciążeń w zakrętach.

Nowe porsche w standardzie ma hamulce Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB). Przednie błotniki, otwory wentylacyjne nadkoli, zewnętrzne obudowy lusterek zewnętrznych Sport Design, wloty powietrza po bokach tylnej partii nadwozia oraz elementy tylnego pasa wykonano z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami węglowymi (CFR), podobnie jak liczne elementy wykończenia kabiny.

Wideo Porsche GT2 RS

Ponadto, aby uzyskać jak najniższą masę własną, maskę wykonano z karbonu, a dach - z magnezu. Oba panele mają szerokie zagłębienie. Inżynierowie Porsche opracowali również opcjonalny pakiet Weissach, pozwalający zbić masę własną samochodu o około 30 kg. Pakiet zawiera dodatkowe elementy z tworzyw wzmacnianych włóknami węglowymi oraz z tytanu. Przykładowo, dach, stabilizatory obu osi i ich mocowania wykonano tu z karbonu. Magnezowe obręcze pozwalają ograniczyć zarówno masę własną, jak i masy nieresorowane, zapewniając jeszcze bardziej imponujące właściwości jezdne.

Zdjęcie Porsche 911 GT2 RS /

Charakterystyczny wygląd samochodu podkreśla centralny pas w kolorze karoserii, przedzielający pokrywę bagażnika i dach z deseniem włókna węglowego.

W kabinie 911 GT2 RS dominuje czerwona Alcantara, czarna skóra i elementy wnętrza z wykończeniem włóknem węglowym - wszystkie te elementy należą do wyposażenia seryjnego.

Zdjęcie Porsche Design 911 GT2 RS /

Sportowa kierownica GT2 RS z manetkami zmiany biegów pozwala na błyskawiczny dobór przełożeń. Kierowca i pasażer doświadczają dynamiki jazdy supersportowego modelu, siedząc w kubełkowych fotelach z karbonowym wykończeniem.

Podobnie jak w każdym 911, za sterowanie funkcjami audio, nawigacji i komunikacji odpowiada system multimedialny Porsche Communication Management (PCM). Standardowe wyposażenie obejmuje również moduł Connect Plus oraz aplikację Porsche Track Precision, umożliwiającą szczegółową rejestrację, wyświetlanie i analizę danych z jazdy na ekranie smartfona.

Zdjęcie Porsche Design 911 GT2 RS /

Opcjonalny pakiet Chrono poszerza funkcje PCM o ekran osiągów, który można wykorzystać do prezentacji, zapisywania i oceny czasów przejazdów na torze. Pakiet obejmuje także stoper na panelu przełączników, zarówno analogowy, jak i cyfrowy.

Co więcej, pakiet Chrono w 911 GT2 RS zawiera zewnętrzną fotokomórkę. W połączeniu z aplikacją Porsche Track Precision i zewnętrznymi znacznikami linii start/meta pozwala ona na jeszcze precyzyjniejsze rejestrowanie czasów przejazdu.

911 GT2 RS jest dostępne w Polsce w cenie od 1 431 090 zł. z podatkiem VAT. Dodatkowo można sobie dokupić zegarek Porsche Design 911 GT2 RS Chronograph w cenie... 9450 euro.