Polestar 1. Pierwsze auto z nowej serii

Kilka miesięcy temu Volvo ogłosiło, że pod marką Polestar będą sprzedawane zelektryfikowane pojazdy o sportowych osiągach.

Zdjęcie Polestar 1 /

Szwedzkie auta rywalizować mają z utworzonymi przez niemiecką konkurencję submarkami pokroju Mercedesa EQ oraz BMW i. Pierwszym produkcyjnym samochodem spod znaku Polestara będzie model 1, który pojawić ma się w ofercie w połowie 2019 roku. Szwedzi zaprezentowali właśnie pierwsze wizerunki nowego auta.

Reklama

Polestar 1 to nawiązujące do nowego Volvo S90, dwudrzwiowe coupe, które śmiało określić można, jako Grand Tourer. Samochód o klasycznej linii to typowe 2+2 do "wielkiej turystyki". Projekt bazuje na modułowej platformie SPA, ale producent podkreśla, że około 50 proc. elementów auta zaprojektowano od podstaw. Auto pochwalić się może m.in. wykonanym z włókien węglowych nadwoziem (o 45 proc. sztywniejsze niż konstrukcje stalowe) i opracowanym przez firmę Ohlins adaptacyjnym zawieszeniem.

Źródłem napędu Polestara 1 jest układ hybrydowy (a więc składający z silnika elektrycznego i spalinowego) o łącznej mocy 600 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym aż 1000 Nm. Osiągi pozostają tajemnicą, producent zapewnia jedynie, że w trybie elektrycznym auto pokonać może do 150 km. Moc przenoszona jest na cztery koła. Z tyłu zastosowano aktywny dyferencjał z funkcją wektorowania momentu obrotowego pomiędzy kołami.

Polestar 1, podobnie jak kolejne modele nowej marki, budowany będzie w powstającym właśnie chińskim zakładzie w Chengdu, skąd trafiać ma na wszystkie rynki (z Chin do Europy już obecnie importowane jest Volvo S90). Nowa fabryka ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Zdjęcie Polestar 1 /

Pod koniec 2019 roku ofertę producenta uzupełnić ma model Polestar 2 - pierwszy w pełni elektryczny, bateryjny, samochód marki mający stawać w szranki m.in. z Teslą model 3. Kolejnym modelem będzie duży, elektryczny SUV - Polestar 3.

Zdjęcie Polestar 1 /

Warto dodać, że zdecydowani klienci już od dziś składać mogą zamówienia na zaprezentowanego właśnie Polestara 1. Szwedzi nie chwalą się jednak ceną nowego modelu.