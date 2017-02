W ofercie Peugeota pojawi się wkrótce nowy model z napędem elektrycznym. Już we wrześniu w cennikach zadebiutować ma osobowy Peugeot Partner Tepee Electric.

Zdjęcie Peugeot Partner Tepee Electric /

Bazą do stworzenia pojazdu była elektryczna odmiana dostawcza. Oznacza to, że źródłem napędu jest - napędzający koła przedniej osi - elektryczny silnik generujący moc 67 KM i maksymalny moment obrotowy 200 Nm. Energia elektryczna magazynowana jest w dwóch bateriach akumulatorów litowo-jonowych umieszczonych w podłodze z tylu pojazdu. Ich łączna pojemność to 22,5 kWh, co - zgodnie z cyklem pomiarowym New European Driving Cycle - pozwala na pokonanie dystansu do 170 km na jednym ładowaniu. Pełne ładowanie - w zależności od kraju i obowiązującego w nim standardu napięciowego - trwa od 8,5 do 15 h. Przy pomocy wysokonapięciowej ładowarki baterie doładować można do 80 proc. pojemności w 30 minut.

Reklama

Codzienne korzystanie z nowego Peugeota Partner Tepee Electric ułatwiać ma m.in. aplikacja na smartfona pozwalająca zdalnie sprawdzić poziom naładowania baterii lub np. uruchomić system nagrzewania wnętrza. W standardzie klienci otrzymają też m.in. tempomat z ogranicznikiem prędkości, system ułatwiający ruszanie na wzniesieniu i cały pakiet elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ABS, ESC, czujniki ciśnienia w oponach, itd.).

Umieszczenie baterii w podłodze w pobliżu elementów zawieszenia pozwoliło utrzymać kubaturę przestrzeni pasażerskiej. Przy pięciu dorosłych osobach na pokładzie bagażnik wciąż mieści pakunki o rekordowej pojemności 1350 l. Składając oparcia tylnej kanapy przestrzeń powiększyć można do imponujących 3000 l. Same schowki w przedziale pasażerskim mieszczą przedmioty o objętości aż 78 l!

Zdjęcie Peugeot Partner Tepee Electric /

Zdaniem producenta utrzymanie Partnera Tepee Electric będzie o 30 proc. tańsze niż jego odpowiedników z silnikami spalinowymi. Firma chce skusić klientów ciekawym pakietem gwarancyjnym. Układ napędowy objęty będzie fabryczną gwarancją przez okres 5 lat lub 50 tys. km. W przypadku samych akumulatorów można liczyć na fabryczną ochronę przez 8 lat lub 100 tys. km.

Zdjęcie Peugeot Partner Tepee Electric /

Oficjalny debiut elektrycznej odmiany osobowego Peugeot Partnera zaplanowany został na salon motoryzacyjny w Genewie. Auto uzupełni ofertę francuskiego producenta we wrześniu bieżącego roku.