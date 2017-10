Oto nowe Audi A7 Sportback

Audi zaprezentowało właśnie nowe A7 w wersji Sportback

Zdjęcie Audi A7 Sportback / Audi A7 Sportback 1 4 Audi A7 Sportback Autor zdjęcia: Źródło: 4

Duże powierzchnie, ostre krawędzie i atletycznie napięte linie to charakterystyka tego auta. Do tego dochodzą: osłona chłodnicy (Singleframe) - w porównaniu do A8 szersza i niżej umiejscowiona, wąskie reflektory, wloty powietrza o wyrazistych konturach oraz płaski przód pojazdu.

Reklama

Reflektory są dostępne w trzech wariantach. W średniej i najwyższej wersji wyposażenia pojazdu sygnatura świetlna podejmuje motyw cyfryzacji: 12 położonych obok siebie segmentów świetlnych, oddzielonych wąskimi przestrzeniami, budzi skojarzenia z systemem zerojedynkowym. Wersja najwyższa, to reflektory diodowe HD Matrix ze światłami laserowymi.

Cztery liczby wyrażają sportowy charakter tego dużego coupé: długość 4969 mm, rozstaw osi 2926 mm, szerokość 1908 mm i wysokość zaledwie 1422 mm.

Podobnie jak w poprzednim modelu, tył pojazdu zwęża się na podobieństwo rufy jachtu. Długa pokrywa bagażnika kończy się łukowatą krawędzią, z której przy prędkości 120 km/h elektrycznie wysuwa się spojler. Płaskie pasmo świetlne - element stylistyczny wspólny dla wszystkich topowych modeli Audi - łączy tylne światła zbudowane z 13 pionowych segmentów każde. Podczas odblokowywania i zamykania drzwi, przez światła tylne i przez reflektory przednie przebiegają animacje świetlne, demonstrując - jeszcze zanim auto ruszy - moc tego dużego coupé.

Zdjęcie Audi A7 Sportback /

Stylistyka A7 Sportback zakłada zupełne wyeliminowanie elementów chromowanych. Dostępnych jest piętnaście kolorów nadwozia, z czego osiem to zupełnie nowe lakiery.

Zorientowana w stronę kierowcy konsola środkowa podkreśla sportowy charakter pojazdu typu Gran Turismo. Górny wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala (w pojazdach wyposażonych w nawigację MMI Navigation plus) zwrócony jest ku kierowcy. Ekran użytkownika pojawia się na wyświetlaczu zaraz po otwarciu samochodu. Jego wygląd wpisuje się w minimalistyczną stylistykę wnętrza, a komunikaty z niego płynące są zwięzłe i łatwo zrozumiałe.

Zdjęcie Audi A7 Sportback /

Na początek, nowe Audi A7 Sportback dostępne będzie z jednostką napędową 3.0 V6 TFSI. Ten turbodoładowany silnik V6 wytwarza 250 kW (340 KM) mocy i osiąga moment obrotowy rzędu 500 Nm. Czterodrzwiowe coupé od 0 do 100 km/h rozpędza się w 5,3 sekundy i rozwija maksymalną prędkość 250 km/h.

Silnik 3.0 TFSI współpracuje z siedmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów S tronic. Napęd na cztery koła quattro korzysta z techniki ultra, załączającej napęd na tylną oś wtedy, gdy jest on potrzebny.

Kolejne cztero- i sześciocylindrowe, benzynowe oraz wysokoprężne jednostki napędowe, pojawią się w ofercie już po rozpoczęciu produkcji samochodu.