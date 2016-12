Oto całkiem nowe Suzuki Swift

Japończycy opublikowali właśnie pierwsze zdjęcia zupełnie nowej, czwartej już, generacji modelu Swift. Samochód zadebiutować ma na rodzimym rynku 4 stycznia.

Kształty karoserii w znacznym stopniu nawiązują do poprzednika. Nowością jest m.in. duży pojedynczy wlot powietrza w przednim zderzaku. Stosowane powszechnie do tej pory kanty ustąpiły miejsca bardziej obłym liniom. By nadać sylwetce płynności, styliści zdecydowali się ukryć klamki tylnych drzwi w słupku C. Jego plastikowa, przechodząca w tylną szybę, listwa dekoracyjna sprawia, że tył przywodzić może na myśl Citroena C4 Cactus.

Suzuki Swift 2017 1 10 Suzuki Swift Autor zdjęcia: Źródło: 10

Japończycy nie chwalą się danymi technicznymi pojazdu. Wiadomo jedynie, że nowy Swift powstał w oparciu o nową platformę o nazwie HEARTECT. Wśród wersji napędowych spodziewać się można benzynowego 1,2 l DUALJET oferowanego w wersji SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). W nomenklaturze Suzuki oznacza to zintegrowany z rozrusznikiem alternator, który wspomaga silnik spalinowy w czasie przyspieszania.

W ofercie pojawi się też benzynowy 1,0 l BOOSTERJET z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka, która - najprawdopodobniej - osiąga moc 112 KM, opcjonalnie sprzęgana będzie z sześciostopniową, automatyczną skrzynią biegów. Lista opcji, po raz pierwszy, obejmować ma m.in. adaptacyjny tempomat, funkcję automatycznego hamowania przed przeszkodą czy asystenta świateł.

Światowa premiera nowego Suzuki Swift zaplanowana została na marcowy salon motoryzacyjny w Genewie.