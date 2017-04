Do zaprezentowanej w Genewie rodziny nowej Insignii dołączy wkrótce uterenowiona Insignia Country Tourer. To kolejna z siedmiu, planowanych na ten rok, nowości niemieckiego producenta.

Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer

Podobnie, jak poprzednia generacja samochód bazuje na odmianie z nadwoziem kombi. Terenowego charakteru dodają mu - biegnące wokół całego nadwozia - czarne panele ochronne (doły zderzaków, osłony progów i nadkoli). Ukłon w kierunku terenówek stanowią też płyty chroniące podwozie płynnie przechodzące w srebrne wstawki zderzaków (to nawiązanie do offroadowego "orurowania"). W stosunku do zwykłej Insignii Tourer model Country Tourer może się też pochwalić zwiększonym o 20 mm prześwitem.

Firma kontynuuje politykę "drażnienia klasy wyższej" wprowadzając dodatkowe możliwości personalizacji. W ramach - debiutującego wraz z Insignią Country Tourer - programu Opel Exclusive w ofercie pojawi się 15 dodatkowych lakierów. Firma deklaruje, że eksperci Opel Exclusive mogą odtworzyć dowolny odcień na podstawie próbki lub zdjęcia dostarczonych przez klienta. Kolejne opcje personalizacji obejmować mają dodatkowe wzory obręczy kół i wersje skórzanej tapicerki.

Nowa Insignia Country Tourer oferowana będzie z szeroką ofertą zespołów napędowych. Do wyboru będzie m.in. zupełnie nowy flagowy silnik wysokoprężny dostępny z nową ośmiobiegową przekładnią automatyczną i napędem na wszystkie koła. Ten ostatni wyposażono w system "wektorowania momentu obrotowego". Zamiast tradycyjnego tylnego mechanizmu różnicowego, który przenosi jednakową ilość momentu obrotowego na każde z tylnych kół, zastosowano w nim dwa elektrycznie sterowane sprzęgła wielotarczowe, które umożliwiają precyzyjniejsze dozowanie mocy na poszczególne koła.



Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer

Aby przeciwdziałać tendencji do podsterowności w ciasnych zakrętach pokonywanych z dużą prędkością, system przekazuje więcej momentu obrotowego na koło po zewnętrznej stronie łuku, uwzględniając położenie pedału przyspieszenia i kierownicy. Klienci będą się też mogli zdecydować na system FlexRide, który koryguje charakterystykę amortyzatorów, przekładni kierowniczej, przepustnicy oraz - w przypadku automatycznej skrzyni biegów - momenty zmiany przełożeń.

Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer

Oficjalny debiut nowego wcielenia Insignii Country Tourer zaplanowany został połowę września, gdy rozpocznie się salon we Frankfurcie. Zamówienia na auto będzie jednak można składać u dealerów niemieckiej marki już od czerwca.