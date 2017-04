Opel Grandland X. Nowość!

Wiemy już, jak wygląda kolejna z siedmiu, zapowiadanych na ten rok, premier Opla. Niemiecka marka oficjalnie zaprezentowała właśnie większego brata nowego Opla Crossland X - model Grandland X.

Zdjęcie Opel Grandland X

To kolejny model opracowany wspólnie z nowym właścicielem Opla - francuskim koncernem PSA. Techniczną bazą do stworzenia Grandlanda X był nowy Peugeot 3008. Nawiązania do francuskiej konstrukcji dostrzec można w kształtach karoserii, ale trzeba przyznać, że niemieckim stylistom udało się zachować indywidualny styl pojazdu.

Opel Grandland X

Nadwozie Opla Grandland X mierzy 4477 mm długości, 1844 mm szerokości i 1636 mm wysokości. Rozstaw osi - 2675 mm - pozycjonuje nowy model w świecie kompaktowych crossoverów. Samochód może się ponadto pochwalić bagażnikiem mieszczącym pakunki o objętości do 514 l (1652 po złożeniu oparć tylnej kanapy).

Zgodnie ze stosowaną przez producenta polityką "drażnienia" klasy wyższej na liście opcji znalazły się m.in. adaptacyjny tempomat, elektrycznie sterowana klapa bagażnika czy podgrzewana kierownica. W cennikach znajdziemy też adaptacyjne, diodowe reflektory czy - znane chociażby z nowej Astry - opracowane przy współpracy z lekarzami - anatomiczne fotele AGR.

Pokrewieństwo z nowym Peugeotem 3008 oznacza m.in., że - w przeciwieństwie do Mokki X - nowy Grandland X nie będzie oferowany w wersji z napędem 4x4. Zamiast tego producent proponuje system o nazwie Grip Control. W jego przypadku kierowca ma do wyboru pięć trybów pracy optymalizujących rozkład momentu obrotowego między przednimi kołami w zależności od warunków na drodze. W przypadku aut wyposażonych w automatyczną przekładnię, Grip Control zarządza również momentami zmiany biegów i zmienia charakterystykę pracy przepustnicy.

Zdjęcie Opel Grandland X

Nowy Opel Grandland X pojawi się na rynku jesienią, jako trzeci - obok Mokki i Crosslanda - członek linii modelowej X.