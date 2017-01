Odświeżony Jaguar F-Type. Zauważysz, co się zmieniło?

Brytyjczycy zaprezentowali właśnie odświeżonego Jaguara F-Type. Czym model roku 2018 różni się od dotychczasowej wersji?

Zdjęcie Jaguar F-Type /

Wierni fani marki zauważą subtelne zmiany w kształcie zderzaków. Mniej spostrzegawczy zwrócą zapewne uwagę na zmienione reflektory przednie, które są teraz w całości wykonane w technologii LED.

Na opublikowanych zdjęciach można też dostrzec zamontowaną na masce kamerę GoPro. To wynik nawiązanej niedawno przez Jaguara współpracy z pewnym znanym producentem tego typu sprzętu. Nabywcy nowego F-Type będą mogli skorzystać z aplikacji o nazwie "ReRun", dzięki której - bezprzewodowo - obraz z kamery może być transmitowany w czasie rzeczywistym na smartfona. Aplikacja pozwala też na zintegrowanie telefonu z samochodowym systemem info-rozrywki.

Na pierwszy rzut oka żadne zmiany nie zaszły we wnętrzu auta. W rzeczywistości - w odmianach Sport i Performance - producent zastosował nowe fotele. Dzięki zastosowaniu magnezowo-aluminiowych ram nowe siedzenia są o 8 kg lżejsze od dotychczasowych.

Zdjęcie Jaguar F-Type /

Jaguar F-type model roku 2018 oferowany będzie m.in. w limitowanej wersji F-Type 400 Sport Launch Edition. Samochody otrzymają zmodernizowany, doładowany, silnik V6 o pojemności 3,0 l. Dzięki zastrzykowi dodatkowych 20 KM moc wzrosła do okrągłych 400 KM.



Zdjęcie Jaguar F-Type /

Samochody z tej serii oferowane będą zarówno z napędem na tylną i na obie osie. Standardowym wyposażeniem będzie ośmiostopniowa automatyczna przekładnia Quickshift i tylny dyferencjał o ograniczonym uślizgu. Odmianę 400 Sport Launch Edition rozpoznamy m.in. po unikatowym malowaniu i żółtych, kontrastowych wstawkach dekoracyjnych w kabinie.

Zdjęcie Jaguar F-Type /

Odświeżony Jaguar F-Type trafi do salonów w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ceny na rodzimym brytyjskim rynku startują z pułapu 51 450 funtów. Flagowa odmiana SVR to wydatek co najmniej 110 tys. funtów.

