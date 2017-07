Nowy Swift Sport zadebiutuje na salonie we Frankfurcie

Suzuki po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje nowe Suzuki Swift Sport podczas 67. Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego we Frankfurcie w Niemczech.

W 2005 roku, gdy wprowadzono do sprzedaży pierwszą generację modelu Swift Sport, stała się ona wzorcowym przykładem małego auta, które potrafi zapewnić mnóstwo frajdy z jazdy.



Trzecia generacja - przygotowana dla kierowców lubiących sportowe emocje - przeszła całkowitą odmianę zarówno pod kątem designu, jak i wrażeń z jazdy.

67. Frankfurt Motor Show odbędzie się we Frankfurcie nad Menem. Dni prasowe potrwają od 12 do 13 września, a od 14 do 24 września salon będzie otwarty dla publiczności.