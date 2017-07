Nowy Rolls-Royce Phantom coraz bliżej

Rolls-Royce kazał nam długo czekać na pierwsze zdjęcie nowej generacji flagowego Phantoma. Opublikowana właśnie fotografia zapowiada nowy model, którego oficjalna premiera odbędzie się już 27 lipca w Londynie.

Zdjęcie Rolls-Royce Phantom VIII /

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami fotografia pozwala sądzić, że mamy raczej do czynienia z ewolucją, niż rewolucją. Dla nikogo nie powinno to być jednak zaskoczeniem. Najzamożniejsi klienci cenią sobie klasyczną elegancję, trudno więc przypuszczać, by Brytyjczycy starali się wywracać definicję reprezentacyjnej limuzyny do góry nogami. W kształtach pasa przedniego odnajdziemy wiele nawiązań do VII generacji.

Przypominamy, że ósma generacja Phantoma bazować ma na niemieckiej platformie CLAR opracowanej z myślą o nowym BMW serii 7. Pod maską - podobnie jak w poprzedniku - znajdziemy benzynowe V12 o pojemności 6,75 l. Niewykluczone, że Brytyjczycy pokuszą się też o stworzenie pierwszego w historii Phantoma z napędem elektrycznym.

Na więcej informacji dotyczących flagowej limuzyny legendarnej marki poczekać musimy do przyszłego tygodnia.