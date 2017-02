Nowy Hyundai Accent. Trafi do Polski?

Wiemy, jak wygląda kolejna - piąta już - generacja Hyundaia Accenta. Chociaż auto - przynajmniej teoretycznie - nie występuje w europejskich cennikach koreańskiej marki, to jeden z globalnych modeli o priorytetowym znaczeniu.

Accent od lat jest lokomotywą sprzedaży Hyundaia na rynkach obu Ameryk. Na Starym Kontynencie - m.in. w Rosji i na Ukrainie - samochód oferowany jest pod nazwą Hyundai Solaris.

Nowa generacja zaliczyła swój pierwszy publiczny debiut na trwającym właśnie Canadian International Auto Show w Toronto. W porównaniu z poprzednikiem samochód może pochwalić się zdecydowanie bardziej elegancją sylwetką. Inne są m.in. maska, z której zniknęły biegnące przez środek przetłoczenia, oraz zintegrowane ze światłami do jazdy dziennej reflektory główne. Accent otrzymał też więcej chromowanych dodatków (klamki, listwy reflektorów przeciwmgłowych i osłona chłodnicy) czy - przeniesione na obudowy lusterek - kierunkowskazy. Na liście opcji pojawiły się 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.

Samochód oferowany będzie w dwóch wersjach nadwoziowych - jako czterodrzwiowy sedan lub pięciodrzwiowy hatchback. W obu przypadkach rozstaw osi wynosi 2570 mm, czyli o 10 mm więcej niż do tej pory. Szerokość karoserii to równe 1700 mm (+29 mm), wysokość - 1450 mm (bez zmian w stosunku do poprzednika). Długość sedana wynosi 4370 mm (+15 mm), hatchbacka - 4115 mm (+70 mm).

Dzięki wykorzystaniu wysokowytrzymałej stali (stanowi aż 54,5 proc. konstrukcji auta) uzyskano zdecydowaną poprawę sztywności skrętnej nadwozia (aż o 32 proc!). By poprawić właściwości jezdne obniżono środek ciężkości i wprowadzono szereg zmian w zawieszeniu (np. inne mocowania amortyzatorów). Bagażnik sedana mieści pakunki o objętości do 387 litów, natomiast do hatchbacka, o ile załadujemy go pod sufit, zmieścimy nawet 616 l bagażu.

Źródłem napędu jest benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 l z rodziny Gamma. Jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) generuje moc 132 KM i maksymalny moment obrotowy 161 Nm. Standardowo motor sprzęgany będzie z sześciostopniową, ręczną skrzynią biegów. W ofercie będzie też automatyczna przekładnia o sześciu przełożeniach. Osiągi auta pozostają tajemnicą. Producent podkreśla jedynie niespełna 5-proc. wzrost momentu obrotowego i lepszą elastyczność jednostki napędowej.