Nowości w gamie samochodów Porsche

​Porsche wjeżdża w nowy rok modelowy ze znacznie poszerzoną ofertą dodatków. Obok gamy nowych kolorów wnętrza i nadwozia dla wszystkich inni modelowych na uwagę zasługują dodatkowe usługi cyfrowe dostępne w ramach Porsche Connectivity. Zaś nabywcy Porsche 911 S mogą teraz zamówić fabryczny zestaw zwiększający moc silnika o 22 kW (30 KM).

Dodatkowe funkcje Porsche Connect



W 14 krajach (niestety, wśród nich nie ma Polski) moduł Connect Plus oferowany w ramach Porsche Connect zawiera teraz zintegrowaną kartę SIM zgodną ze standardem LTE. Pakiet obejmuje przesył danych na potrzeby nawigacji oraz usług informacji i rozrywki. Ponadto, w Japonii i Chinach moduł Connect Plus zostanie wzbogacony o serwis Concierge oferujący usługi na życzenie. W przyszłości ich lista obejmie możliwość rezerwowania przelotów, samochodu w wypożyczalni, pokoju hotelowego czy stolika w restauracji dzięki wykorzystaniu informacji zawartych na zapisanej w systemie karcie kredytowej. Ta wyjątkowa usługa pozwoli klientom również przesyłać adresy wybranych usług do systemu nawigacji w ramach PCM.



Connect Plus należy do standardowego wyposażenia modeli Porsche 911 oraz Porsche Panamera. We wszystkich pozostałych modelach Porsche stanowi wyposażenie opcjonalne - na życzenie w połączeniu z modułem nawigacji.



W nadchodzących miesiącach nowy pakiet Porsche Connect wzbogaci się o możliwość zakupu dodatkowych pakietów danych, które będzie można wykorzystać do słuchania strumieniowanej muzyki lub surfowania po sieci za pośrednictwem zainstalowanego w samochodzie hotspotu WiFi. Do wyboru będą dwa różne pakiety: pierwszy zapewnia 7 GB danych do wykorzystania przez 30 dni, natomiast drugi, uzupełniający, oferuje 1 GB na nieograniczony okres. Drugi pakiet można aktywować po wyczerpaniu pierwszego. Oba dostępne są w sklepie Porsche Connect.



Dodatkowe usługi Porsche Connect dla już wyprodukowanych samochodów

Oprócz nowości dla samochodów z nowego roku modelowego Porsche zaoferuje posiadaczom innych modeli z modułem Connect Plus pełen zakres usług Porsche Connect wprowadzonych wraz z debiutem nowej generacji gran turismo Panamera. Odbędzie się to w ramach procedury migracji, obejmującej wszystkie samochody wyprodukowane we wrześniu 2015 r. i później, za wyjątkiem modeli Panamera. Egzemplarze, które wyjechały z fabryki wcześniej niż w czerwcu 2016 r., będą musiały odwiedzić Porsche Centrum w celu zaktualizowania oprogramowania. Posiadacze tych aut zostaną o tym poinformowani pisemnie. Wizyta w Porsche Centrum jest darmowa i nie powinna trwać dłużej niż półtorej godziny. Samochody wyprodukowane w czerwcu 2016 r. i później dysponują już odpowiednią wersją oprogramowania, pozwalającą na korzystanie ze wszystkich usług Porsche Connect. Właściciele tych pojazdów otrzymają zaproszenie do skorzystania z portalu Porsche Connect, za pomocą którego można aktywować poszczególne usługi.



Bogatsza oferta kolorów oraz nowe opcje

Porsche wprowadza do swojej oferty nowe kolory wnętrza i nadwozia dla wszystkich modeli. Jednym z nich kolorów jest Crayon - dostępny dla wszystkich odmian Porsche 911 oraz Porsche 718. Wyłącznie dla 911 zarezerwowano czterowarstwowy lakier w kolorze Saffron Yellow Metallic z pośrednio szlifowanym wykończeniem, wyróżniający się wrażeniem szczególnej głębi. Dostępny na życzenie sportowy układ wydechowy można teraz zamówić z końcówkami w kolorze czarnym, wykończonymi na wysoki połysk. Gama opcji dla wnętrza została poszerzona o wykończenie Sport-Tex w kolorze Black lub Graphite Blue/Crayon. Porsche 911 Targa 4S Exclusive Design Edition jest również dostępne w kolorze Aetna Blue oraz z wnętrzem w kolorze Graphite Blue. W przypadku Porsche 911 Turbo S klienci mają do wyboru odcień Saffron Yellow Metallic.



Paleta lakierów modelu Cayenne wzbogaciła się o odcień Purpurite Metallic oraz specjalny kolor Palladium Metallic. Model Macan oferowany będzie z wnętrzem wykończonym skórą w niedostępnej wcześniej tonacji Black/Luxor Beige. W ofercie Porsche Panamera znalazły się nowe lakiery Burgundy Red Metallic i Ristretto Brown Metallic oraz, tak jak w przypadku modelu Macan, kabina wykończona skórą w tonacji Black/Luxor Beige. Do oferty skórzanego wnętrza Lounge dołączają kolory tapicerki w kolorach Cohiba Brown oraz Truffle Brown.



Opcjonalny wzrost mocy do 450 KM dla wszystkich wariantów 911 S

Dla wszystkich nowych modeli Porsche 911 Carrera S, 911 Carrera 4S oraz 911 Targa 4S dział Porsche Exclusive oferuje fabryczny zestaw zwiększający moc silnika o 22 kW (30 KM), do 331 kW (450 KM). Obejmuje on większe turbosprężarki, pakiet Sport Chrono wraz z dynamicznymi mocowaniami silnika, zmodyfikowany układ chłodzenia hamulców oraz sportowy układ wydechowy z dwiema końcówkami o unikalnym kształcie. Cena zestawu zaczyna się od 52 151 PLN, w zależności od wyposażenia samochodu. Od czerwca 2017 r. zestaw pojawi się w ofercie akcesoryjnej Porsche Tequipment dla samochodów z pakietem Sport Chrono.