Nowe wersje Mercedesa klasy V

Mercedes-Benz Vans - oddział niemieckiej firmy zajmujący się sprzedażą niewielkich pojazdów użytkowych - zanotował właśnie nowy rekord. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku firma dostarczyła nabywcom blisko milion samochodów.

Wynik jest o 1/4 lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i stanowi absolutny rekord w historii niemieckiej marki. Szczególnie dużym powodzeniem cieszy się produkowana od 2014 roku, trzecia już generacja klasy V. W pierwszej połowie roku do nabywców trafiło przeszło 29 tys. tych aut, czyli o 24 proc. więcej niż rok temu.

By podtrzymać zainteresowanie pojazdem Mercedes zafundował klientom małą cennikową rewolucję. Na rynku pojawi się wkrótce nowa odmiana klasy V - RISE - oraz pakiet "Night" dający nowe możliwości personalizacji.

Mercedesa klasy V w wersji RISE zamówić można będzie w wersji z krótkim lub powiększonym rozstawem osi. W zależności od konfiguracji auto może zabrać na pokład od 5 do 8 osób. Do wyboru będą dwie wysokoprężne jednostki napędowe o mocach 136 KM i 163 KM. Standard obejmuje sześciostopniową, ręczną przekładnię. Na liście opcji znalazł się 7-stopniowy automat 7G-Tronic Plus. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. system neutralizowania wpływu bocznego wiatru na prowadzenie pojazdu. W Niemczech ceny auta startować będą z pułapu 34 990 euro.

Obok "olbrzyma" w cennikach pojawi się też limitowana odmiana "designo hyacinth red metallic". Auta tej serii rozpoznamy po unikatowym, czerwonym, malowaniu i standardowych, czarnych, dodatkach pakietu stylistycznego "Night". W skład tego ostatniego wchodzą m.in.: lakierowane na czarny wysoki połysk aluminiowe obręcze w rozmiarze 18 cali, obudowy lusterek i dekoracyjne wstawki na osłonie chłodnicy. Standardem są też przyciemniane (w tylnej części) szyby i biegnąca pod nimi chromowana listwa ozdobna.

Mercedesa klasy V w nowych wersjach będzie można zobaczyć na wrześniowym salonie we Frankfurcie. Auta trafią do cenników wkrótce po debiucie.