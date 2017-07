Nowe Audi A8. Czy to najbardziej zaawansowane auto w historii?

Audi zaprezentowało właśnie, długo zapowiadane, zupełnie nowe wcielenie flagowego A8. Chociaż o większości zastosowanych w pojeździe rozwiązań wiedzieliśmy od dłuższego czasu, poziom zaawansowania technicznego nowego modelu z Ingolstad robi ogromne wrażenie!

Karoseria flagowego modelu mierzy 5172 mm długości (5302 mm w wersji z przedłużonym rozstawem osi), 1945 mm szerokości i 1473 mm wysokości. Rozstaw osi podstawowej odmiany to 2998 mm. Dla bardziej wymagających przygotowano przedłużoną wersję, której rozstaw osi to 3128 mm. A8 powstało w oparciu o Audi Space Frame, w której konstrukcji wykorzystano m.in. włókna węglowe (tylna część), stopy magnezu, stali i aluminium.

Nowe Audi A8 pojawi się na rynku z dwoma silnikami V6 turbo: 3.0 TDI i 3.0 TFSI. Silnik wysokoprężny ma moc 286 KM, a benzynowy - 340 KM. Dwie jednostki ośmiocylindrowe - 4.0 TDI o mocy 435 KM i 4.0 TFSI o mocy 460 KM - pojawią się nieco później. Cenniki zamykać ma topowa jednostka W12 o pojemności skokowej 6,0 l litrów. Standardem jest - pracująca pod napięciem 48 Voltów - instalacja elektryczna z chłodzonym wodą alternatorem-rozrusznikiem, uzupełnionym o konwencjonalny rozrusznik. Jak już informowaliśmy, technika mild hybrid (ang. MHEV - mild hybrid electric vehicle) umożliwia "żeglowanie" z wyłączonym silnikiem. Wszystkie modele wyposażone będą również w ośmiostopniową, automatyczną skrzynię biegów i napęd quattro.

W późniejszym czasie na rynek trafi Audi A8 L e-tron quattro z napędem hybrydowym plug-in. Benzynowy silnik 3.0 TFSI i silnik elektryczny, wspólnie generują moc 449 KM i moment obrotowy 700 Nm. Akumulator litowo-jonowy magazynuje energię elektryczną wystarczającą na około 50 km elektrycznej jazdy. Opcjonalnie będzie można ładować go bezprzewodowo, z wykorzystaniem funkcji Audi Wireless Charging. Najbardziej prestiżowe miejsce podróżowania nowym flagowym Audi znajduje się z tyłu, po prawej stronie.



W Audi A8 L może to być dostępne opcjonalnie tzw. "siedzenie relaksujące", z wieloma możliwościami regulacji i z podnóżkiem. W tym miejscu pasażer może ogrzewać i masować stopy, opierając je o tylną część siedzenia przedniego pasażera. Siedzący z tyłu mogą też sterować wieloma funkcjami m.in. oświetleniem Ambiente, nowymi lampkami do czytania HD Matrix i funkcją masażu oraz wykonywać prywatne rozmowy telefoniczne, wykorzystując osobny panel sterujący. Panel ten, czyli Rear Seat Remote z wyświetlaczem OLED, ma wymiary smartfona i przechowywany jest w środkowym podłokietniku.

Co ciekawe, w kabinie zrezygnowano z regulatora obrotowo-przyciskowego i z pola dotykowego znanych dobrze z poprzedniego modelu. Tablica rozdzielcza jest w znacznym stopniu pozbawiona przycisków i włączników. Jej centrum to czarny dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala. Interfejs użytkownika pojawia się wraz z otwarciem pojazdu. Kierowca, przyciskając poszczególne ikony, steruje systemem infotainment. Z kolei z drugiego wyświetlacza dotykowego umieszczonego na konsoli tunelu środkowego, ma dostęp do obsługi klimatyzacji i funkcji komfortowych oraz ma możliwość wprowadzania na nim tekstu. Kierowca może aktywować w pojeździe wiele funkcji, wykorzystując do tego wyłącznie system sterowania głosem.



Kolejne nowatorskie rozwiązanie, to nawigacja. Potrafi się ona uczyć na podstawie przejechanych wcześniej tras. Nowe Audi A8, to jeden z pierwszych na świecie seryjnie produkowanych samochodów stworzony z myślą o automatycznej jeździe. Funkcja automatycznej jazdy w korkach (Audi AI traffic jam pilot) może przejąć zadania kierowcy w ruchu spowolnionym do maksymalnej prędkości 60 km/h na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, na których bariery wyraźnie oddzielają przeciwne pasy ruchu. Do aktywacji systemu służy przycisk AI na konsoli środkowej. Komputer zarządza wówczas startem samochodu, przyspieszaniem, kierowaniem i hamowaniem. Co więcej, kierowca może nawet całkowicie zdjąć ręce z kierownicy i zrelaksować się korzystając chociażby z TV.

Podczas automatycznej jazdy, centralny sterownik systemów wsparcia kierowcy (zFAS), na podstawie napływających z czujników danych, "oblicza" obraz otoczenia. Audi, jako pierwszy producent samochodów na świecie, oprócz czujników radarowych, kamery z przodu pojazdu i czujników ultradźwiękowych, wykorzystuje do obserwowania otoczenia również skaner laserowy. Nowością jest też funkcja automatycznego parkowania (Audi AI remote parking pilot) oraz funkcja automatycznego wjazdu do garażu (Audi AI remote garage pilot steer). W czasie tych manewrów, kierowca nie musi w ogóle siedzieć w pojeździe. Aktywuje dany system przy pomocy smartfona z nową aplikacją myAudi App. W celu nadzorowania procesu parkowania, przytrzymuje przycisk Audi AI Button i na wyświetlaczu widzi na żywo obraz z kamery otoczenia pojazdu.

Jak przystało na wygodną limuzynę samochód wyposażono w adaptacyjne zawieszenie oraz - działający na wszystkie cztery koła - układ kierowniczy. Przełożenie układu kierowniczego na osi przedniej zmienia się w zależności od prędkości, natomiast koła tylne - również zależnie od prędkości - skręcają o kilka stopni w tym samym lub przeciwnym kierunku, co przednie. Sportowy mechanizm różnicowy aktywnie rozdziela momenty napędowe między kołami tylnej osi, uzupełniając w ten sposób zadania stałego napędu na cztery koła quattro.

Co więcej - w zależności od życzenia kierowcy i sytuacji drogowej - auto jest w stanie przy pomocy elektrycznych siłowników podnieść lub opuścić każde z kół z osobna. Taka elastyczność daje szeroki zakres charakterystyk prowadzenia. W połączeniu z systemem ochrony bezpieczeństwa pre sense 360°, pojazd ma możliwość błyskawicznego uniesienia jednego z boków w przypadku nieuchronnej kolizji bocznej, zmniejszając w ten sposób ewentualne skutki wypadku dla pasażerów! Nowe Audi A8 i A8 L pojawią się na rynku późną jesienią 2017 roku. Ceny nie są jeszcze znane.