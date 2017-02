Nowa Kia Rio. Znamy cenę na polski rynek

Kia ogłosiła polskie ceny i specyfikacje Nowej Kia Rio. Samochód trafi do salonów jeszcze w tym miesiącu. Ro to drugi najlepiej sprzedający się na świecie model marki Kia. Tylko w 2016 roku do klientów trafiło blisko 450 000 egzemplarzy tego auta, co stanowiło 15% całkowitej sprzedaży.

Nowa Kia Rio na zdjęciach

Również i w Polsce Rio cieszy się ogromnym powodzeniem - ma 16-procentowy udział w ogólnej sprzedaży Kia nad Wisłą i zaraz za Sportage i cee’dem zajmuje trzecie miejsce w rankingu najchętniej kupowanych samochodów koreańskiej marki.



Plan na 2017 rok zakłada, że z polskich salonów wyjedzie 3700 egzemplarzy nowego modelu.

Nową Kia Rio już można zamawiać, ceny zaczynają się od 47 990 zł. Na tyle wyceniono bazową wersję M z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 84 KM. Jej standardowe wyposażenie obejmuje m.in. klimatyzację manualną, radio, elektryczne szyby oraz lusterka, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, system start-stop czy czujnik zmierzchu.



Za samochód z silnikiem 1.4 o mocy 100 KM trzeba zapłacić przynajmniej 50 990 zł, a za diesla 1.4 o mocy 90 - 55 990 zł. Rio dostępne jest również z benzynowym silnikiem o mocy 100 km i automatyczną skrzynią biegów. Takie auto kosztuje 59 990 zł, przy czym dostajemy lepiej wyposażoną wersję L (światła dzienne w technologii LED, klimatyzacja automatyczna, skórzana kierownica, czujnik deszczu).



Lista dodatkowego wyposażenia jest bardzo długa. Przykładowo za 2500 zł można dokupić pakiet "Aktywnego wspomagania jazdy", obejmujący system automatycznego hamowania AEB, asystenta pasa ruchu LDWS, tempomat, ogranicznik prędkości, zegary Supervision.



Kia Rio czwartej generacji to pierwsze auto w klasie z układem automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych.