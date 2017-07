Nowa Honda Civic Type R coraz bliżej

Jesienią w polskich salonach pojawi się długo wyczekiwana nowa generacja Hondy Civic Type R. Japończycy nie ukrywają, że auto wprowadzić może spore zamieszanie na rynku usportowionych hatchbacków z przednim napędem.

W tym roku mija równe 25 lat od debiutu pierwszej generacji pojazdu, który zdobył rzeszę wiernych fanów na całym świecie. Najnowsze wcielenie Civica Type R powstawało równolegle z modelem "cywilnym". Mimo tego Type R ma niewiele wspólnego z podstawowymi odmianami.

Nowy Civic Type R jest o 165 mm dłuższy, o 36 mm niższy i o 2 mm szerszy od poprzednika. Auto może się też pochwalić o 16 kg niższą masą (1380 kg). To świetny wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że konstruktorom udało się przy okazji zwiększyć sztywność skrętną karoserii aż o 37 proc. W stosunku do poprzednia aż o 10 mm obniżono też środek ciężkości.

Najmocniejszą wersję poznamy m.in. po pakiecie aerodynamicznym, który oprócz zderzaków, progów czy charakterystycznego tylnego skrzydła obejmuje również komplet osłon podwozia. Duże wloty powietrza w przednim zderzaku nie są wyłącznie wymysłem stylistów. To część systemu chłodzenia - opracowanych wspólnie z Brembo - hamulców. Z przodu zastosowano czterotłoczkowe zaciski i tarcze o średnicy 350 mm. Montowane na tylnej osi pełne tarcze żeliwne mają średnicę 305 mm, o 9 mm większą niż w poprzednim Type R. Standardowo samochód porusza się na 20-calowych obręczach z oponami w rozmiarze 245/30.

Najwięcej emocji wzbudza jednak zmodyfikowane serce auta. Pod maską znajduje się czterocylindrowy silnik 2,0 l VTEC TURBO z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka osiąga moc aż 320 KM (przy 6500 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 400 Nm (w zakresie 2500-4500 obr./min). Powietrze doładowania jest chłodzone przez intercooler, a głowica cylindrów wyposażona w dwuczęściowy, chłodzony wodą, kolektor obniżający temperaturę gazów wydechowych. Każdy z tłoków ma także magistralę chłodzącą, pozwalającą na usprawnienie obiegu oleju, co znacząco podnosi odporność na spalanie stukowe.

Moc przenoszona jest na koła przedniej osi za pośrednictwem sześciostopniowej, ręcznej skrzyni biegów (z - chłodzącą cieczą - chłodnicą oleju) i mechanizmu różnicowego o ograniczonym uślizgu LSD. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 5,7 s i osiąga prędkość maksymalną aż 272 km/h.

Japończycy podkreślają też większą użyteczność nowego modelu. Przykładowo standardem są adaptacyjne amortyzatory, dzięki którym obok trybów "Sport" (standardowy) i "+R" (do jazdy torowej), pojawił się też tryb "comfort". Na uwagę zasługuje również całkiem pojemny bagażnik mieszczący pakunki o objętości do 414 l.

Produkcja nowego Civica Type R ma ruszyć latem tego roku w Honda of the UK Manufacturing (HUM) w Swindon - globalnym centrum produkcji 10. generacji Hondy Civic hatchback. Type R będzie eksportowany do wszystkich krajów Europy oraz na inne rynki świata, w tym do USA i Japonii. Na rynku USA model Hondy z oznaczeniem "Type R" będzie oficjalnie sprzedawany po raz pierwszy w historii.